Amat написав:Потому они и завалились все, потому что банально не смогли обеспечить соответствующий капитал и резервы для своего кредитного портфеля. Хотя у них для этого было около 2 лет, в общей сложности. Им даже рефинанс давали, что бы они могли реструктуризироваться и начать работать "вбелую"...
Зачем банку "Киевская Русь" был дан рефинанс и почему одновременно будучи агентом фонда он стал неплатежеспособным сразу после рефинанса? Зачем банк "Стандарт" был в свою очередь назначен агентом фонда и после получения сумм на выплаты с фонда признан неплатежеспособным? Насколько неплатежеспособным был "ВТБ" выплачивающий сейчас 7 очередь? "Хрещатик"...список можно продолжить информации много, мир не замыкается на валютной ветке..
Почему в Михайловском был куратор, а причиной банкротства объявлено нарушение.Почему в 9утра банк объявлен полностью нормальным. а в 18 вечера банкротом - это не игры ли, этому разве можно доверять Там до сих пор люди с отличающимися бланками договоров свои деньги не получили.А ФиК позорно в теч 6 месяцев не возвращал вклады и при этом его не банкротили. в кассе нет денег.жалобы в нбу ничего не давали.Го обязательно нужно засудить, т к очевидна преступная деятельность против укрнарода.И покровителя. давшего всё это сделать и потом сбежать тоже.Жаль что следующий обицянщик тоже только может обицять
ruvex написав:Зачем банку "Киевская Русь" был дан рефинанс и почему одновременно будучи агентом фонда он стал неплатежеспособным сразу после рефинанса? Зачем банк "Стандарт" был в свою очередь назначен агентом фонда и после получения сумм на выплаты с фонда признан неплатежеспособным? Насколько неплатежеспособным был "ВТБ" выплачивающий сейчас 7 очередь? "Хрещатик"...список можно продолжить информации много, мир не замыкается на валютной ветке..
Почему в Михайловском был куратор, а причиной банкротства объявлено нарушение.Почему в 9утра банк объявлен полностью нормальным. а в 18 вечера банкротом - это не игры ли, этому разве можно доверять Там до сих пор люди с отличающимися бланками договоров свои деньги не получили.А ФиК позорно в теч 6 месяцев не возвращал вклады и при этом его не банкротили. в кассе нет денег.жалобы в нбу ничего не давали.Го обязательно нужно засудить, т к очевидна преступная деятельность против укрнарода.И покровителя. давшего всё это сделать и потом сбежать тоже.Жаль что следующий обицянщик тоже только может обицять
Amat написав:Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.
Так ты очень лихо в сторону свернул.Проблема то совсем не в этом.Ну и хорошо, что на евронормы перешли, кто ж против.Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.Это что тоже евронорма.Ну и чистка банков незаконная периодически.Это не норма а сведение счётов с противником.ну и вообще об внутренностях нбу - да действительно жилось вам там как сыру в масле - зряплаты реально более высокие, два отпуска в году. внутренний кредит под 3% в гривне и мн др.Тут давно пора было разгон устроить.
Хорошо, я вам по другому объясню. На примере ваших собственных деньгах. Обычно, на своем кровном лучше понятно.
Представьте себе, что вы дали в долг: 1. Брату 100 грн. Даже без процента. Цель - купить авто. Далее варианты: 1) Вы не спросите его. как и когда он вернет вам деньги ? Потому что верите ему. 2) Вы спросите его как и когда он вернет вам деньги. Ответ - через год. Так как я год буду ездить на машине в такси, заработаю и смогу отдать. "Зуб даю, в такси сейчас круто зарабатывают". Мне друг сказал, что вон в убере он 200 грн в месяц зарабатывает. Короче крутяк. Я стану миллионером. И этот ответ вас устроит. 3) Вы спросите его как и когда он вернет вам деньги. Получите тот же ответ. НО! Вы включите голову и оцените риски. А вдруг машину украдут, поломается, попадет в ДТП, брат забухает, или не будет клиентов, или клиенты будут, но мало и доход у брата будет только "на поесть".... А еще ведь есть расходы на машину (ТО, страховка), амортизация этого авто (-10% от стоимости авто в год) ну т.д. и тп. А еще вы посмотрите фин. отчетность убера (так как она публичная) и оцените перспективы компании на "выживание" в течении следующего года...
И оценив риски и потенциальный чистый доход брата в такси примите окончательное решение - сможет он отдать деньги или нет...
Так вот вся банковская система до реформы работала по пунктам 1 и 2. И по сути, надувала "депозитный пузырь", который обеспечить не могла. Так как качество "кредитного портфеля", мягко говоря, оставался желать лучшего. Так как собранные с народа деньги (депозиты под 20%) уходили (через кредиты по 10%) своим конторам, на скупку активов, презентации "стратегии развития по 200% в год" нарисованные за 2 часа до встречи, корпоративы и прочую херь. Думаю для вас не секрет, что и сейчас % проблемных кредитов в портфелях выживших банков около 45%. Это значит, что вероятность вернуть эти 45% выданных ранее банком денег практически равна нулю. А банк, между прочим, эти деньги собирал у "деполюдей", свято верящих в гривну и "стабильный" рост экономики нашей любимой Неньки. Все ж хотели на халяву 20% годовых поиметь нифига не делая...
Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го. Это значит, что сначала деполюди поверили в честные речи всяких Лагунов, Бахматюков и т.д., а только потом.... пришел Пи.... Который уже начала расхлебывать "новая-старая" команда. И чтобы расхлебать его и не рухнуло вообще все - брались кредиты (МВФ, ЕС, США) и т.д. Под гарантии. Гарантии реформ. Одной из таких реформ было - привести банковский сектор к общепринятым мировым нормам. Что собственно и было сделано. Да, было больно. Да, многие пострадали. Но если бы не было сделано, то был бы и дефолт, и потеря большей части территорий в конфликте с РФ и много чего другого, не самого хорошего. Тогда бы сидели с голой ж*** не только "вкладчики", но и все в этой стране.
Что-то я увлекся. Прошу прощение за офтоп. Больше не буду. З.Ы. Просто анализируя какой-то результат, желательно к анализу добавлять еще причинно-следственные связи и временную шкалу. Как я уже говорил, депозиты в банки неслись не один день, и даже не один год. И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.
З.Ы.Ы. И не надо мне, пожалуйста, приводить типа "внутренние инсайты", что кому и почему дал рефинанс, что Приват можно было не приватизировать и прочие "корупции". Вас там не было, когда принимались решения.
Amat написав:Все ж хотели на халяву 20% годовых поиметь нифига не делая...
ну как сказать халяву, инфляция + риски девальвации + риски банкротства банка + политические риски. 20% обоснованная стоимость привлечения гривны. Посмотрите на стоимость гривневых кредитов, там эти риски ещё больше выражены.
Zebra написав:Нет дефицита наличного евро в стране. Продажи за доллар стартуют от 1,123 в проверенных обменках.
хорошая цена надо брать!
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 08 лип, 2020 18:45, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
Amat написав:Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.
Так ты очень лихо в сторону свернул.Проблема то совсем не в этом.Ну и хорошо, что на евронормы перешли, кто ж против.Клеймят го по иной причине - сколько людей пострадало и сколько денег потеряно.Это что тоже евронорма.Ну и чистка банков незаконная периодически.Это не норма а сведение счётов с противником.ну и вообще об внутренностях нбу - да действительно жилось вам там как сыру в масле - зряплаты реально более высокие, два отпуска в году. внутренний кредит под 3% в гривне и мн др.Тут давно пора было разгон устроить.
Хорошо, я вам по другому объясню. На примере ваших собственных деньгах. Обычно, на своем кровном лучше понятно.
Представьте себе, что вы дали в долг: 1. Брату 100 грн. Даже без процента. Цель - купить авто. Далее варианты: 1) Вы не спросите его. как и когда он вернет вам деньги ? Потому что верите ему. 2) Вы спросите его как и когда он вернет вам деньги. Ответ - через год. Так как я год буду ездить на машине в такси, заработаю и смогу отдать. "Зуб даю, в такси сейчас круто зарабатывают". Мне друг сказал, что вон в убере он 200 грн в месяц зарабатывает. Короче крутяк. Я стану миллионером. И этот ответ вас устроит. 3) Вы спросите его как и когда он вернет вам деньги. Получите тот же ответ. НО! Вы включите голову и оцените риски. А вдруг машину украдут, поломается, попадет в ДТП, брат забухает, или не будет клиентов, или клиенты будут, но мало и доход у брата будет только "на поесть".... А еще ведь есть расходы на машину (ТО, страховка), амортизация этого авто (-10% от стоимости авто в год) ну т.д. и тп. А еще вы посмотрите фин. отчетность убера (так как она публичная) и оцените перспективы компании на "выживание" в течении следующего года...
И оценив риски и потенциальный чистый доход брата в такси примите окончательное решение - сможет он отдать деньги или нет...
Так вот вся банковская система до реформы работала по пунктам 1 и 2. И по сути, надувала "депозитный пузырь", который обеспечить не могла. Так как качество "кредитного портфеля", мягко говоря, оставался желать лучшего. Так как собранные с народа деньги (депозиты под 20%) уходили (через кредиты по 10%) своим конторам, на скупку активов, презентации "стратегии развития по 200% в год" нарисованные за 2 часа до встречи, корпоративы и прочую херь. Думаю для вас не секрет, что и сейчас % проблемных кредитов в портфелях выживших банков около 45%. Это значит, что вероятность вернуть эти 45% выданных ранее банком денег практически равна нулю. А банк, между прочим, эти деньги собирал у "деполюдей", свято верящих в гривну и "стабильный" рост экономики нашей любимой Неньки. Все ж хотели на халяву 20% годовых поиметь нифига не делая...
Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го. Это значит, что сначала деполюди поверили в честные речи всяких Лагунов, Бахматюков и т.д., а только потом.... пришел Пи.... Который уже начала расхлебывать "новая-старая" команда. И чтобы расхлебать его и не рухнуло вообще все - брались кредиты (МВФ, ЕС, США) и т.д. Под гарантии. Гарантии реформ. Одной из таких реформ было - привести банковский сектор к общепринятым мировым нормам. Что собственно и было сделано. Да, было больно. Да, многие пострадали. Но если бы не было сделано, то был бы и дефолт, и потеря большей части территорий в конфликте с РФ и много чего другого, не самого хорошего. Тогда бы сидели с голой ж*** не только "вкладчики", но и все в этой стране.
Что-то я увлекся. Прошу прощение за офтоп. Больше не буду. З.Ы. Просто анализируя какой-то результат, желательно к анализу добавлять еще причинно-следственные связи и временную шкалу. Как я уже говорил, депозиты в банки неслись не один день, и даже не один год. И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.
З.Ы.Ы. И не надо мне, пожалуйста, приводить типа "внутренние инсайты", что кому и почему дал рефинанс, что Приват можно было не приватизировать и прочие "корупции". Вас там не было, когда принимались решения.
Часть людей, которые хейтят Гонтареву и Смолия в этой ветке вообще никаких денег толком не имеет. Там дай бог Джа, чтоб в матрасе пару К зелени лежало. Другая часть - это те самые "деполюди 20% годовых", которые не секут, что такая радость вряд ли вообще когда-либо вернётся кто бы не стал сменщиком Смолия. А есть ещё часть, которая просто либо за деньги, либо от нефиг делать отрабатывает методички, цитируя высеры из разных сомнительных источников, выдавая за "инсайды". Ну и последние, это "ракетчики", наивно полагающие, что в случае кратного девала они, сидя в баксе, охренеть как озолотятся.