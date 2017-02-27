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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5865586658675868

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 217
Прогнозую зростання курсу долара
68%
148
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
61
Всього голосів : 217
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Один из вероятных кандидатов решил не бороться за пост главы НБУ
Кирилл Шевченко не претендует на пост главы Нацбанка.


Выпрыгивает из штанов Данилишин и называют Круглыка на главу НБУ
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:49

  freeze написав:
  Amat написав:Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего.


Вчера я выкладывал интервью Стельмаха, экс-главы Нацбанка в течение 10 лет, так вот он думает противоположное написанному Вами.
Я так понимаю, что Вы тоже банковский работник, и тоже видимо как Стельмах очень опытный, так что я теряюсь кому верить из вас.


Верьте себе и своим знаниям.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:49

  Amat написав:Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го.

И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.

Расскажите тогда о любимом всеми пузыре надутом Го и при По. И когда будет конец этой "халяве"?
Прошлую тему оставим за кадром, где в БС существуют только злодеи и Робин Гуды, а потери клиентов в этих сложных процессах и взаимоотношениях вторичны.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 лип, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:53

  Amat написав:Что-то я увлекся. Прошу прощение за офтоп. Больше не буду.


Ну почему же - о прошлой пирамиде рассказали, а нынешнюю вниманием обошли :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:56

  ruvex написав:
  Amat написав:Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го.

И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.

Расскажите тогда о любимом всеми пузыре надутом Го и при По. И когда будет конец этой "халяве"?


Я пока вижу, что при Го и По, как минимум, денежный пузырь был сдут. Деньги стали дешевле, а следовательно отдавать их деполюдям будет проще...

А если вы о "пузыре" ценных бумагах ? То:
1. Сама идея правильная. И это, кстати, тоже часть реформ - запустить у нас полноценный фондовый рынок.
2. Пока это еще не пузырь.
2. Здесь много раз, люди умнее меня в этой теме, обращали внимание, что НБУ НЕ ВЫПУСКАЕТ ценные бумаги. Это зона ответственности другого министерства.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 18:57

  vitaliian написав:
  budivelnik написав:А може зменшення інфляції=зменшення депоставок?
Якщо так - то якраз зменшення інфляції - є досягненням а не втратою НБУ.
вы же умный человек, уменьшение инфляции только на бумаге, медикаменты +20% к прошлому году, мороженное которое я люблю стоило 14 сейчас какого то ера уже 20. Про сезонные фрукты и овощи не писал только ленивый. Квас в пэт бутылках хорошо так подорожал, большинство сортов пива. У вас же ресторан, вы должны видеть входящие цены. На выходе с карантина многие ещё поднимут цены чтобы компенсировать убытки. Про украинский шоколад который по цене равен немецкому тоже писали, что это если не инфляция?
Ви ж розумна людина
Газ подешевшав з 8 грн/м3 до 4 грн/м3...
Я в рік купую 2000 м3 газу... - уявляєте скільки пляшок квасу я міг би додатково купити?
При цьому
Я торгую і морозивом
Львівський стаканчик (ЛІМО) як коштував у мене в продажу 10 грн два роки тому.так і коштує зараз.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:04

  vitaliian написав:
  Zebra написав:Нет дефицита наличного евро в стране. Продажи за доллар стартуют от 1,123 в проверенных обменках.
хорошая цена надо брать!

Евро у нас больше сдают чем покупают.
Потому даже когда было 1.06-1.07-1.08 те же обменки продавали по 1.05-1.06-1.07
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:25

  Amat написав:
  ruvex написав:
  Amat написав:Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го.

И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.

Расскажите тогда о любимом всеми пузыре надутом Го и при По. И когда будет конец этой "халяве"?


Я пока вижу, что при Го и По, как минимум, денежный пузырь был сдут. Деньги стали дешевле, а следовательно отдавать их деполюдям будет проще...

А если вы о "пузыре" ценных бумагах ? То:
1. Сама идея правильная. И это, кстати, тоже часть реформ - запустить у нас полноценный фондовый рынок.
2. Пока это еще не пузырь.
2. Здесь много раз, люди умнее меня в этой теме, обращали внимание, что НБУ НЕ ВЫПУСКАЕТ ценные бумаги. Это зона ответственности другого министерства.

Як тільки Фед почне пилососити, так і побаш, здутий чи надутий тут ОВДП пузир.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:31

Валютные переводы из-за рубежа в мае продолжили падать. Величина падения к предкризисным уровням составляет 270-300 млн долларов в месяц (25-28%). При этом доля переводов через банки по понятным причинам возросла.

Зображення
https://public.tableau.com/views/TheRAT ... share_link
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 19:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Водафон потерял 1,5 млрд в Дельте,

чим закінчилась ця історія, хто в курсі?
+50грн !
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greenozon
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