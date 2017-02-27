Amat написав:Все. Из основного ВСЕ!. Что в этом плохого (для Украины) ?! Ничего.
Вчера я выкладывал интервью Стельмаха, экс-главы Нацбанка в течение 10 лет, так вот он думает противоположное написанному Вами. Я так понимаю, что Вы тоже банковский работник, и тоже видимо как Стельмах очень опытный, так что я теряюсь кому верить из вас.
Amat написав:Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го.
И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.
Расскажите тогда о любимом всеми пузыре надутом Го и при По. И когда будет конец этой "халяве"? Прошлую тему оставим за кадром, где в БС существуют только злодеи и Робин Гуды, а потери клиентов в этих сложных процессах и взаимоотношениях вторичны.
Востаннє редагувалось ruvex в Сер 08 лип, 2020 18:54, всього редагувалось 1 раз.
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Amat написав:Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го.
И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.
Расскажите тогда о любимом всеми пузыре надутом Го и при По. И когда будет конец этой "халяве"?
Я пока вижу, что при Го и По, как минимум, денежный пузырь был сдут. Деньги стали дешевле, а следовательно отдавать их деполюдям будет проще...
А если вы о "пузыре" ценных бумагах ? То: 1. Сама идея правильная. И это, кстати, тоже часть реформ - запустить у нас полноценный фондовый рынок. 2. Пока это еще не пузырь. 2. Здесь много раз, люди умнее меня в этой теме, обращали внимание, что НБУ НЕ ВЫПУСКАЕТ ценные бумаги. Это зона ответственности другого министерства.
budivelnik написав:А може зменшення інфляції=зменшення депоставок? Якщо так - то якраз зменшення інфляції - є досягненням а не втратою НБУ.
вы же умный человек, уменьшение инфляции только на бумаге, медикаменты +20% к прошлому году, мороженное которое я люблю стоило 14 сейчас какого то ера уже 20. Про сезонные фрукты и овощи не писал только ленивый. Квас в пэт бутылках хорошо так подорожал, большинство сортов пива. У вас же ресторан, вы должны видеть входящие цены. На выходе с карантина многие ещё поднимут цены чтобы компенсировать убытки. Про украинский шоколад который по цене равен немецкому тоже писали, что это если не инфляция?
Ви ж розумна людина Газ подешевшав з 8 грн/м3 до 4 грн/м3... Я в рік купую 2000 м3 газу... - уявляєте скільки пляшок квасу я міг би додатково купити? При цьому Я торгую і морозивом Львівський стаканчик (ЛІМО) як коштував у мене в продажу 10 грн два роки тому.так і коштує зараз.
Amat написав:Так вот весь этот пузырь был надут ДО По и Го.
И кто-то, в какой-то момент времени, все равно должен был бы поставить точку в этой "халяве" дешевых денег.
Расскажите тогда о любимом всеми пузыре надутом Го и при По. И когда будет конец этой "халяве"?
Я пока вижу, что при Го и По, как минимум, денежный пузырь был сдут. Деньги стали дешевле, а следовательно отдавать их деполюдям будет проще...
А если вы о "пузыре" ценных бумагах ? То: 1. Сама идея правильная. И это, кстати, тоже часть реформ - запустить у нас полноценный фондовый рынок. 2. Пока это еще не пузырь. 2. Здесь много раз, люди умнее меня в этой теме, обращали внимание, что НБУ НЕ ВЫПУСКАЕТ ценные бумаги. Это зона ответственности другого министерства.
Як тільки Фед почне пилососити, так і побаш, здутий чи надутий тут ОВДП пузир.
Валютные переводы из-за рубежа в мае продолжили падать. Величина падения к предкризисным уровням составляет 270-300 млн долларов в месяц (25-28%). При этом доля переводов через банки по понятным причинам возросла.