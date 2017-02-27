Додано: Сер 08 лип, 2020 20:37

Shustoff написав: Часть людей, которые хейтят Гонтареву и Смолия в этой ветке вообще никаких денег толком не имеет. Там дай бог Джа, чтоб в матрасе пару К зелени лежало. Другая часть - это те самые "деполюди 20% годовых", которые не секут, что такая радость вряд ли вообще когда-либо вернётся кто бы не стал сменщиком Смолия. А есть ещё часть, которая просто либо за деньги, либо от нефиг делать отрабатывает методички, цитируя высеры из разных сомнительных источников, выдавая за "инсайды". Ну и последние, это "ракетчики", наивно полагающие, что в случае кратного девала они, сидя в баксе, охренеть как озолотятся. А так всё, что вы написали, так и есть. Почти. Часть людей, которые хейтят Гонтареву и Смолия в этой ветке вообще никаких денег толком не имеет. Там дай бог Джа, чтоб в матрасе пару К зелени лежало. Другая часть - это те самые "деполюди 20% годовых", которые не секут, что такая радость вряд ли вообще когда-либо вернётся кто бы не стал сменщиком Смолия. А есть ещё часть, которая просто либо за деньги, либо от нефиг делать отрабатывает методички, цитируя высеры из разных сомнительных источников, выдавая за "инсайды". Ну и последние, это "ракетчики", наивно полагающие, что в случае кратного девала они, сидя в баксе, охренеть как озолотятся. А так всё, что вы написали, так и есть. Почти.

Ну ты хоть написал. что ЧАСТЬ людей.А кого имел ввиду то.Тут разве можно удивить кого то 2 или даже 20 Кбаксов, если даже у долярчика столько есть вроде бы.А почему 20% не должны возвращаться.Я много лет имел 20-27% и возвращались.И главное - не я их назначал. а мне их предлагали и закон между прочим есть о праве на возврат.Если он не соблюдается в ладоши хлопать значит, да.Какие инсайды. если тут полфорума бывшие вкладчики проблемных банков. что ты придумываешь.И на счёт ракетчиков. тут ты не прав.При существенной девальвации очень длительный промежуток времени обладающие валютой люди находятся в особо выгодном положении, т к цены подтягиваются очень повильно.Для таких людей становится райская жизнь.И недвига в долларах припадает, т к доходы то в долларах тоже снижаются...да практически это относится ко всему.именно поэтому адекватные люди, наученные жизненным опытом хранят свои средства преимущественно в валюте или в других инструментах, но номинированных тоже в валюте.