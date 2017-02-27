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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58675868586958705871>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 218
Прогнозую зростання курсу долара
68%
148
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:09

  jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг

Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.

В Україні продовжує погіршуватися статистика збору податкових надходжень. Хоча у травні Мінфін відзвітував про зростання надходжень до бюджету, насправді це результат зменшення планів, а не збільшення надходжень.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/662686/


много слов без конкретики - я так и не понял, какие же льготы у нас предоставляют, особенно для крупного бизнеса. Разве что финансирование угольной промышленности - вот это была черная дыра и один из столпов "подъема" Донбасса)))

льгота по ввозному НДС удивила - ну не уплатил ты ввозной НДС, так у тебя нет налогового кредита, больше оплатишь НДС по декларации??? в чем прикол?
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:10

Amat
всё общие слова, а это нормально + история с михой, платинум и т.д. также "красиво" го своих родичей вывела с прибылью из дельты. вы как бывший видимо ничего не потеряли во время этой вакханалии, то канечна легко свистеть как всё замечательно перевернули или словами батьки перетрахнули...
Востаннє редагувалось чик в Сер 08 лип, 2020 20:27, всього редагувалось 2 разів.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:11

Кабмін дозволив "Укрзалізниці" відстрочити виплату 750 мільйонів дивідендів

Кабінет міністрів надав "Укрзалізниці" відстрочку по виплаті дивідендів до державного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018-2019 роки

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Як повідомлялось раніше, мова йде про 749,5 мільйона гривень.

"З 18 березня були тимчасово зупинені пасажирські перевезення, що очікувано негативно позначилося на чистому прибутку Укрзалізниці. При цьому, компанія мусила повернути пасажирам значні суми коштів за квитки, що були придбані раніше.

До 12% скоротилися і обсяги вантажних перевезень через зниження об’ємів виробництва всередині країни та припинення роботи окремих підприємств-вантажовідправників. Девальвація курсу гривні в І-му кварталі також негативно зобразиться на прибутках УЗ", - зазначив Криклій.

Відповідно до рішення "Укрзалізниця" додатково спрямує 60% чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в розмірі 206,2 млн грн на виплату дивідендів до державного бюджету у строк не пізніше 31 грудня 2020 року. На суму таких коштів, сплачених вчасно, не нараховуватиметься пеня.


можна врізати захмарні виплати членам наглядової ради та усім іншим топам і кошти одразу знайдуться.... :oops:
Востаннє редагувалось jump в Сер 08 лип, 2020 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:18

Кабмін на 5% скоротив штат Пенсійного фонду

Кабінет міністрів схвалив постанову про скорочення кількості працівників Пенсійного фонду, а також виділив 29,7 млрд грн на покриття дефіциту бюджету Фонду.

Відповідні постанови уряд ухвалив на засіданні 8 липня.

Відповідно до проєкту постанови, штат ПФУ зменшиться на 2 534 осіб - із 47 585 до 45 231. При цьому, скорочення повинно дати економію у 59,7 млн грн.

Крім цього, уряд виділив 29,7 млрд грн з держбюджету на покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду. Кошти також підуть на цільові виплати пенсіонерам під час карантину.

45231 дармограїв-перекладачів стосів паперів з однієї стопки у іншу... :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:29

  Искатель написав:Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...

"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.
Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.
Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.

...


набор безапелляционных утверждений. уже выше попросили - а дайте больше конкретики, но думаю конкретики не будет...
на ее период пришлось слишком много изменений в БС - это факт. то, что все негативные - фуфло.
на пожизненное - ха-ха. она как раз в таком месте, где за финансовые преступления могут и посадить - но когда есть за что, а не просто ля-ля :wink:
из хорошего:
- вынесли кучу овнобанков
- вынесли кучу обналбанков

кто в обиде
- конечно Беня, ничего личного, только бизнес
- деполюди из овнобанков. я думаю, большинство из здешних хейтеров Леры - из этой категории 8) не владельцы овнобанков и не вкладчики под нереальные %, а только Лера виновата. в МММ тоже только Мавроди виноват :lol:
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:34

  Yuri_61 написав:Спекулянты работают по одной приевшейся уже схеме.
Поэтому давно уже не ведусь на скачки доллара.

При таких огромных размерах ЗВР (28,5 лярдов $) и мизерной эмиссии гривны ты хоть лбом разбейся, но курс долго выше 27.00 держать не сможешь (дураков нет уже, олени перевелись почти все).
Что бы курс стал долго па30 это уж не знамо что должно произойти.
Чтоб эмиссия обесценила гривну, надо ещё очень и очень постараться, это должно быть не меньше 1 трюлика гривны напечатать! (чтоб хотя бы до 30 курс поднять) и то, не факт, при таких ЗВР что это кому либо удастся.
Смело можно печатать хотя трюлик (закрыть дырки в бюджете и ещё пенсам поднять пенсии и зарплаты медикам. Курс даже не заметит этого трюлика.


или неудачная шутка, или ...
денежная база сейчас 400 с чем-то ярдов - если напечатают еще 1 триллион - даже по математике грн обвалится в несколько раз, в жизни - в десятки раз.
и это финфорум - грустно(((
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:36

  L написав:
  jump написав:Загублені мільярди. Хто і скільки втрачає, а хто – отримує від податкових пільг

Обсяг коштів, які щороку втрачає держбюджет від надання податкових пільг, співставний з обсягом підтримки МВФ. Ці кошти можна було б витратити на соціальні потреби, але вони йдуть власникам великих підприємств.

В Україні продовжує погіршуватися статистика збору податкових надходжень. Хоча у травні Мінфін відзвітував про зростання надходжень до бюджету, насправді це результат зменшення планів, а не збільшення надходжень.
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/662686/

Дані податкової не зовсім коректні- всі ці роки при подачі звіту про пільги вони рахували пільгою 0% ПДВ при експорті.


0% при экспорте пильга??? :lol:
повеселили. и уровень налоговой впечатляет
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shustoff написав:Часть людей, которые хейтят Гонтареву и Смолия в этой ветке вообще никаких денег толком не имеет. Там дай бог Джа, чтоб в матрасе пару К зелени лежало. Другая часть - это те самые "деполюди 20% годовых", которые не секут, что такая радость вряд ли вообще когда-либо вернётся кто бы не стал сменщиком Смолия. А есть ещё часть, которая просто либо за деньги, либо от нефиг делать отрабатывает методички, цитируя высеры из разных сомнительных источников, выдавая за "инсайды". Ну и последние, это "ракетчики", наивно полагающие, что в случае кратного девала они, сидя в баксе, охренеть как озолотятся. А так всё, что вы написали, так и есть. Почти.


Ну ты хоть написал. что ЧАСТЬ людей.А кого имел ввиду то.Тут разве можно удивить кого то 2 или даже 20 Кбаксов, если даже у долярчика столько есть вроде бы.А почему 20% не должны возвращаться.Я много лет имел 20-27% и возвращались.И главное - не я их назначал. а мне их предлагали и закон между прочим есть о праве на возврат.Если он не соблюдается в ладоши хлопать значит, да.Какие инсайды. если тут полфорума бывшие вкладчики проблемных банков. что ты придумываешь.И на счёт ракетчиков. тут ты не прав.При существенной девальвации очень длительный промежуток времени обладающие валютой люди находятся в особо выгодном положении, т к цены подтягиваются очень повильно.Для таких людей становится райская жизнь.И недвига в долларах припадает, т к доходы то в долларах тоже снижаются...да практически это относится ко всему.именно поэтому адекватные люди, наученные жизненным опытом хранят свои средства преимущественно в валюте или в других инструментах, но номинированных тоже в валюте.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:45

  Shaman написав:кто в обиде
- деполюди из овнобанков. я думаю, большинство из здешних хейтеров Леры - из этой категории 8) не владельцы овнобанков и не вкладчики под нереальные %, а только Лера виновата. в МММ тоже только Мавроди виноват :lol:

Хорошо сравнили банковскую систему, НБУ выдающий и контролирующий лицензии и деятельность оной с Мавроди и его детищем МММ.
5 баллов за ответ и 0 баллов результат доверия к подобной системе.
п.с. Деполюди - выедают сейчас из креветок самое вкусное.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:54

СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...

https://www.facebook.com/15368454798787 ... 679032053/
zРадио
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