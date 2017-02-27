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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5868586958705871>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 218
Прогнозую зростання курсу долара
68%
148
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 20:58

  ruvex написав:
  Shaman написав:кто в обиде
- деполюди из овнобанков. я думаю, большинство из здешних хейтеров Леры - из этой категории 8) не владельцы овнобанков и не вкладчики под нереальные %, а только Лера виновата. в МММ тоже только Мавроди виноват :lol:

Хорошо сравнили банковскую систему, НБУ выдающий и контролирующий лицензии и деятельность оной с Мавроди и его детищем МММ.
5 баллов за ответ и 0 баллов результат доверия к подобной системе.
п.с. Деполюди - выедают сейчас из креветок самое вкусное.


МММ - просто самый известный пример;)
депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса.
Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:00

  zРадио написав:СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...

https://www.facebook.com/15368454798787 ... 679032053/

я би добавив, що провокація з метою посилення позицій РФ в банківській та фінансовій сфені України.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 лип, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:00

  чик написав:Amat
всё общие слова, а это нормально + история с михой, платинум и т.д. также "красиво" го своих родичей вывела в безубыток из дельты. вы как бывший видимо ничего не потеряли во время этой вакханалии, то канечна легко свистеть как всё замечательно перевернули или словами батьки перетрахнули...


1. Лес рубят, щепки летят. Я понятия не имею были ли "спорные решения" направленные на чью-то прямую выгоду или нет. Для этого есть органы и пусть разбираются. Могу сказать одно - решение по рефинансу не принимаются конкретной персоной. Только комитетом. То есть всеми. И в комитете участвует не только "борд". И даже одного против в протоколе будет более чем достаточно...

2. Не вижу ничего криминального в том, что руководство Дельты, в ручном режиме, позволита вывести деньги персонам, на лояльность которых они хотели бы рассчитывать... Уверен, что в реальной жизни, 99% форумчан забрали бы свои деньги из умирающего банка, если бы им позволили. Не смотря на мораль... Если вы задумаетесь, то поймете, что эти деньги отдадут или вам, или кому-то другому. Но обоим не хватит. И вы "свои кровные" заберете. Если дадут конечно. (: Потому считаю, что аргумент о "справедливости", в наше время, это далекий отголосок советских лозунгов... Без обид.
Кроме того, я точно не знаю, но кто-то говорил, что по факту, дочь Го вывела лишь часть суммы, но большая часть таки осталась не возмещенной. И что-то мне подсказывает, что проценты по депозитам не покрыли изначально размещенной суммы. Но не берусь утверждать.

3. Что значит "из бывших"? Из бывших Кравчука? Кучмы? Ющенко? Януковича? Порошенко? Почему всегда вспоминают только "последнего"... Что за "...." привычка венить в своих проё...х "попередныкив" ?

4. И кстати, если вам так интересно, то я не потерял ни при одном из упомянутых "бывших".. Может я просто живу по средствам. Несу ответсвенность за свои решения. И потому не "понощу\виню" всех "бывших" в своих финансовых просчетах.

5. А вот мои родители, да, много потеряли с 89 по 91. Почему то тех "бывших" уже никто не винит... Время, наверное.

З.Ы. К сожалению, весь этот флуд последнего "года", никак не вернет уважаемым форумчанам деньги, потерянные ими в погоне за "халявнымы 20%" или др. рисковыми вложениями.

Потому и вопрос - стоит ли хаять именно последнего "бывшего".. Или может стоить перестать генерить весь этот бесполезный "флуд" и начать уже спрашивать\уточнять\комментировать\и т.д. сугубо полезные\аргументированные\профессиональные комментарии...
Глядишь, и поумнеем все чуть-чуть. Научимся "сокральным тайнам" "больших акул финансов"... И больше не полезем в "МММ\b2b jewelry\депозиты по20%, при растущей на 8% экономике\ЦБ по 10%, при стагнирующей экономике\ и прочую херь...

А если уж Вы влазите в это, то будьте любезны - не "п..." потом, что вы не успели "сесть на стул", коих на всех не хватало.

Берите пример с Долярчика.
Он молодец, отдает себе отчет в том, что делает и не ноет. Уважаю.

А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:07

  zРадио написав:СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...

https://www.facebook.com/15368454798787 ... 679032053/


и это серьезно? :shock:
пропал калабухов дом...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:07

  Shaman написав:МММ - просто самый известный пример;)
депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса.
Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении


Все то, о чем вы пишете, в равной степени относится и к текущей конструкции, построенной Гонтаревой и ее продолжателем Смолием. Я вчера даже визуализировал эфемерность этого депозитного "биллинга" 2015-2020 гг, за которым не стоит ничего, кроме денег будущей эмиссии. Альтернатива единственная (предлагаю даже не обсуждать) - дефолт государства по ОВГЗ, а коммерческих банков - по вкладам населения и бизнеса

Валютный рынок в контексте ДС
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 08 лип, 2020 21:09, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:07

  Amat написав:А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.

поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО,
політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,
потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.

Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.
Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що.
Просто сиділи там і займалися оборудками.
Ось це ти своїми постами тільки що довів.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

zРадио написав:СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...

https://www.facebook.com/15368454798787 ... 679032053/


Очень не красиво себя ведут Гонтарева и Смолий, делать пакость стране, в которой они заработали немало денег и обеспечили себе достойную пенсию.
Не читаю Будивельника и Trast.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:11

  Shaman написав:
  ruvex написав:
  Shaman написав:кто в обиде
- деполюди из овнобанков. я думаю, большинство из здешних хейтеров Леры - из этой категории 8) не владельцы овнобанков и не вкладчики под нереальные %, а только Лера виновата. в МММ тоже только Мавроди виноват :lol:

Хорошо сравнили банковскую систему, НБУ выдающий и контролирующий лицензии и деятельность оной с Мавроди и его детищем МММ.
5 баллов за ответ и 0 баллов результат доверия к подобной системе.
п.с. Деполюди - выедают сейчас из креветок самое вкусное.


МММ - просто самый известный пример;)
депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса.
Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении

Очень ограниченное мнение, что деполюди кроме депозитов в жизни больше ничем не занимаются. А сравнение с МММ учреждений уровня НБУ+БС - прекрасное и именно поэтому деполюди еще со времен чистки сделали выводы, а катализатором стали бонды под 9% в валюте и перестали быть просто вкладчиками.
Кредитов под обещанные проценты несмотря на пресс ставок в банках не намечается.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:15

  ruvex написав:
  Shaman написав:
  ruvex написав:Хорошо сравнили банковскую систему, НБУ выдающий и контролирующий лицензии и деятельность оной с Мавроди и его детищем МММ.
5 баллов за ответ и 0 баллов результат доверия к подобной системе.
п.с. Деполюди - выедают сейчас из креветок самое вкусное.


МММ - просто самый известный пример;)
депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса.
Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении

Очень ограниченное мнение, что деполюди кроме депозитов в жизни больше ничем не занимаются. А сравнение с МММ учреждений уровня НБУ+БС - прекрасное и именно поэтому деполюди еще со времен чистки сделали выводы, а катализатором стали бонды под 9% в валюте и перестали быть просто вкладчиками.
Кредитов под обещанные проценты несмотря на пресс ставок в банках не намечается.

Правильне порівняння із МММ.
Із гарантуванням у грн еквіваленту 200К грн. та 60% БСУ у державній власності вона перетворилася в БС наперсточників-імпотентів які надувають резинуву бабу/піраміду з ОВДП.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 08 лип, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:15

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