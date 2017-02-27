Додано: Сер 08 лип, 2020 21:20

1. Лес рубят, щепки летят. Я понятия не имею были ли "спорные решения" направленные на чью-то прямую выгоду или нет. Для этого есть органы и пусть разбираются.

зачем мне с кого то брать пример? держал в банках под 12% в валюте и 25% в грише, если бы не майдан ничего не потерял бы... а так вышло держал под 8 и 16 соответственно, шо тоже неплохо и у леры нет дочерей. её сын с супругой выводили бабло, превышавшее фгв, в то время, как она утверждал, шо дельта системный банк и нихто его валить не будет, та же история была с фик и т.п. а с таким подходомдалеко пайдёте, если не астановят и крылатая фраза тов.сталина оч к местубез обид - ничо личного...