Shaman написав:МММ - просто самый известный пример;) депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса. Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении
Все то, о чем вы пишете, в равной степени относится и к текущей конструкции, построенной Гонтаревой и ее продолжателем Смолием. Я вчера даже визуализировал эфемерность этого депозитного "биллинга" 2015-2020 гг, за которым не стоит ничего, кроме денег будущей эмиссии. Альтернатива единственная (предлагаю даже не обсуждать) - дефолт государства по ОВГЗ, а коммерческих банков - по вкладам населения и бизнеса
пирамида ОВГЗ походу имеет место быть. но пока не буду дискутировать на эту тему - надо внимательно изучить как она возникла. и вообще ее уровень: это уже пирамида - или просто мы залезли в долги, но можем обслуживать этот долг и постоянно перекредитовывать, а % оплачивать из текущих расходов. пирамида постоянно растет - раз, и % выплачиваются из будущих вкладов - возможно наш долг еще в разумных пределах. США уже 26 трлн долларов долга - и пока держатся
Amat зачем мне с кого то брать пример? держал в банках под 12% в валюте и 25% в грише, если бы не майдан ничего не потерял бы... а так вышло держал под 8 и 16 соответственно, шо тоже неплохо и у леры нет дочерей. её сын с супругой выводили бабло, превышавшее фгв, в то время, как она утверждал, шо дельта системный банк и нихто его валить не будет, та же история была с фик и т.п. а с таким подходом
1. Лес рубят, щепки летят. Я понятия не имею были ли "спорные решения" направленные на чью-то прямую выгоду или нет. Для этого есть органы и пусть разбираются.
далеко пайдёте, если не астановят и крылатая фраза тов.сталина оч к месту без обид - ничо личного...
Amat написав:Я пока вижу, что при Го и По, как минимум, денежный пузырь был сдут. Деньги стали дешевле, а следовательно отдавать их деполюдям будет проще...
А если вы о "пузыре" ценных бумагах ? То: 1. Сама идея правильная. И это, кстати, тоже часть реформ - запустить у нас полноценный фондовый рынок. 2. Пока это еще не пузырь. 2. Здесь много раз, люди умнее меня в этой теме, обращали внимание, что НБУ НЕ ВЫПУСКАЕТ ценные бумаги. Это зона ответственности другого министерства.
Они сдули альтернативу, и надули свой пузырь, где участвуют только избранные. На правильной идее пасется "весь мир", а результаты будут пожинать внутри страны. Это же касается валютных заимствований под хорошие проценты у неизвестных и таких знакомых инвесторов. Все это называется реформами, но направлены они на отмывку и увеличение капитала элиты в том числе и украинской за счет государства. И пока информационно будут вещать подобную низкопробную лапшу о фондовом рынке, реформах, украинцы не станут есть спагетти твердых сортов.
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Amat написав:А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте. Писал безличностно.
поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО, політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн, потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.
Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО. Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що. Просто сиділи там і займалися оборудками. Ось це ти своїми постами тільки що довів.
курс 24 из-за НБУ? ну не надо))) курс держали где-то с 2010-2011 года - была парадигма, стабильная гривна - это круто, вот и старались как могли (что-то про тот период и НБУ тишина). а когда в 2014 сошлись факторы - майдан, война - все выстрелило сразу. больно конечно, но так бывает