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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 58695870587158725873>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 218
Прогнозую зростання курсу долара
68%
148
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:16

  zРадио написав:
  Shaman написав:МММ - просто самый известный пример;)
депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса.
Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении


Все то, о чем вы пишете, в равной степени относится и к текущей конструкции, построенной Гонтаревой и ее продолжателем Смолием. Я вчера даже визуализировал эфемерность этого депозитного "биллинга" 2015-2020 гг, за которым не стоит ничего, кроме денег будущей эмиссии. Альтернатива единственная (предлагаю даже не обсуждать) - дефолт государства по ОВГЗ, а коммерческих банков - по вкладам населения и бизнеса

Валютный рынок в контексте ДС


пирамида ОВГЗ походу имеет место быть. но пока не буду дискутировать на эту тему - надо внимательно изучить как она возникла.
и вообще ее уровень: это уже пирамида - или просто мы залезли в долги, но можем обслуживать этот долг и постоянно перекредитовывать, а % оплачивать из текущих расходов.
пирамида постоянно растет - раз, и % выплачиваются из будущих вкладов - возможно наш долг еще в разумных пределах.
США уже 26 трлн долларов долга - и пока держатся :)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:20

Amat
зачем мне с кого то брать пример? держал в банках под 12% в валюте и 25% в грише, если бы не майдан ничего не потерял бы... а так вышло держал под 8 и 16 соответственно, шо тоже неплохо и у леры нет дочерей. её сын с супругой выводили бабло, превышавшее фгв, в то время, как она утверждал, шо дельта системный банк и нихто его валить не будет, та же история была с фик и т.п. а с таким подходом
1. Лес рубят, щепки летят. Я понятия не имею были ли "спорные решения" направленные на чью-то прямую выгоду или нет. Для этого есть органы и пусть разбираются.
далеко пайдёте, если не астановят и крылатая фраза тов.сталина оч к месту :wink: без обид - ничо личного...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:21

  Amat написав:Я пока вижу, что при Го и По, как минимум, денежный пузырь был сдут. Деньги стали дешевле, а следовательно отдавать их деполюдям будет проще...

А если вы о "пузыре" ценных бумагах ? То:
1. Сама идея правильная. И это, кстати, тоже часть реформ - запустить у нас полноценный фондовый рынок.
2. Пока это еще не пузырь.
2. Здесь много раз, люди умнее меня в этой теме, обращали внимание, что НБУ НЕ ВЫПУСКАЕТ ценные бумаги. Это зона ответственности другого министерства.


Они сдули альтернативу, и надули свой пузырь, где участвуют только избранные.
На правильной идее пасется "весь мир", а результаты будут пожинать внутри страны. Это же касается валютных заимствований под хорошие проценты у неизвестных и таких знакомых инвесторов. Все это называется реформами, но направлены они на отмывку и увеличение капитала элиты в том числе и украинской за счет государства.
И пока информационно будут вещать подобную низкопробную лапшу о фондовом рынке, реформах, украинцы не станут есть спагетти твердых сортов.
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:22

  flyman написав:
  Amat написав:А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.

поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО,
політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,
потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.

Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.
Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що.
Просто сиділи там і займалися оборудками.
Ось це ти своїми постами тільки що довів.


курс 24 из-за НБУ? ну не надо)))
курс держали где-то с 2010-2011 года - была парадигма, стабильная гривна - это круто, вот и старались как могли (что-то про тот период и НБУ тишина).
а когда в 2014 сошлись факторы - майдан, война - все выстрелило сразу. больно конечно, но так бывает
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:24

  zРадио написав:СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...

https://www.facebook.com/15368454798787 ... 679032053/


Ну пане, zРадио, ну Вы же умный человек. Ну что Вы в самом деле...

То есть как Го дала интервью, так вот сразу бл....ь, незамедлительная реакция В ФЕЙСБУКЕ!!!! ***, об угрозе, так сказать, национальной безопасности....
То есть СБУ, цитата: "Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань"
ОДНАК! СБУ, цитата: "вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави"
То есть. Пани Го, настолько могущественна в неокрепших умах украинцев, что прям одним интервью может сокрушить годами отстраиваемый "новый рай" украинцев...."зокрема, в фінансово-економічній сфері"
Одним лишь интервью.... пані Го може "негативно вплинути на ситуацію в країні."
Подорвать, так сказать, безопасность страны...
Строили строили, а потом БАЦ и "Жанна Дарк" во плоти Гонтаревой все бл..ть, в момент разрушила...
Вы хоть осознаете какую "....." копипастите... Вы сами в это верите ?

То есть, когда роетерс, или блумберг, или официальный сайт МВФ, или сотни журналистов и еще тысячи "блогеров" ВО ВСЕМ МИРЕ говорят о рисках независимости НБУ и соответствующей реакции МВФ, ЕС и прочих "недорогих" кредиторов... так вот когда все они пишут, то СБУ не видит в этом проблемы.. и молчит тихонько. И снижение кредитного рейтинга тоже "скушали" нормально.
А вот Гонтарева!!!!...... Это да! Это еще та "..." и интервью, "..." такая дала.... это конечно уже реальный риск национальной безопасности...

Что-то я сегодня не на шутку "разошелся".
Простите, кому не весело. Без обид :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

Только на доходы с ОВГЗ бюджет мог бы дополнительно взымать 20+ млрд грн налогов.
Все кто при власти плотно в этих ОВГЗ засели и свои деньги считать умеют, в свой карман не полезут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:38

  greenozon написав:
  zРадио написав:Водафон потерял 1,5 млрд в Дельте,

чим закінчилась ця історія, хто в курсі?

Кто-то в бухгалтерии МТС получил откат.

Ещё какое-то "государственное космическое агентство" (или как-то так) держало 200млн грн в Платинуме (Рожковой) - и они тоже благополучно "сгорели". Хотя тоже "не зря" их туда положили - кто-то получил "агентские за привлечение".
И у МТС по-моему в Платинуме что-то сгорело - тоже наверняка не зря (не просто так) :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:39

  Amat написав:То есть. Пани Го, настолько могущественна в неокрепших умах украинцев, что прям одним интервью может сокрушить годами отстраиваемый "новый рай" украинцев...."зокрема, в фінансово-економічній сфері"
Одним лишь интервью.... пані Го може "негативно вплинути на ситуацію в країні."
Подорвать, так сказать, безопасность страны...
Строили строили, а потом БАЦ и "Жанна Дарк" во плоти Гонтаревой все бл..ть, в момент разрушила...


Никакой рай, которого нет, никто не защищает, ни я, ни СБУ)) Но Гонтарева, как и Смолий, кстати, являются заинтересованными в дестабилизации валютного рынка лицами. Гордыня и политиканство, знаете ли. Мол, сменили руководство НБУ и получили, зовите теперь "спасителей" обратно.

К сожалению, наши элиты не имеют государственнического мышления, и не стесняются набивать очки на неудачах оппонентов, зачастую и провоцируя их (добавляя свою лепту).

А по поводу влияния негативных оценок Гонтаревой на рынок (читай - доверия ей) - ну посмотрите, сколько человек лайкнуло ваши посты в ее защиту. И это не рядовые пересичные, большинство - активные участники валютного рынка, каждый со своими предубеждениями, эмоциями и страхами...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:45

  freeze написав:
zРадио написав:СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...

https://www.facebook.com/15368454798787 ... 679032053/


Очень не красиво себя ведут Гонтарева и Смолий, делать пакость стране, в которой они заработали немало денег и обеспечили себе достойную пенсию.

Згідний з вами. Не пасує їм. Але зрозуміти можна. З ким поведешся...
Думаю, що спалений будинок Го, погрози збоку Ко, та те як повелись із Смолієм у країні для якої він зробив багато у важкі часи кризи, мотивують їх поводитись так само як поводились або поводяться із ними.
В будь якому випадку, Україні та її громадянам від цієї гризні точно нічого доброго не буде.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

что ожидаем, сходим вниз?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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