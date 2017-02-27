Додано: Сер 08 лип, 2020 21:24

zРадио написав: СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...



https://www.facebook.com/15368454798787 ... 679032053/ СБУ-шники ласково попросили жінку в Лондоні закрыть варежку. Деньги любят тишину - кому-кому, а ей об этом отлично известно, но все равно гадит...

Ну пане, zРадио, ну Вы же умный человек. Ну что Вы в самом деле...То есть как Го дала интервью, так вот сразу бл....ь, незамедлительная реакция В ФЕЙСБУКЕ!!!! ***, об угрозе, так сказать, национальной безопасности....То есть СБУ, цитата: "Служба безпеки України поважає право кожного громадянина на свободу висловлювань"ОДНАК! СБУ, цитата: "вважає неприпустимим оголошення заяв, які можуть нанести шкоду національній безпеці держави"То есть. Пани Го, настолько могущественна в неокрепших умах украинцев, что прям одним интервью может сокрушить годами отстраиваемый "новый рай" украинцев...."зокрема, в фінансово-економічній сфері"Одним лишь интервью.... пані Го може "негативно вплинути на ситуацію в країні."Подорвать, так сказать, безопасность страны...Строили строили, а потом БАЦ и "Жанна Дарк" во плоти Гонтаревой все бл..ть, в момент разрушила...Вы хоть осознаете какую "....." копипастите... Вы сами в это верите ?То есть, когда роетерс, или блумберг, или официальный сайт МВФ, или сотни журналистов и еще тысячи "блогеров" ВО ВСЕМ МИРЕ говорят о рисках независимости НБУ и соответствующей реакции МВФ, ЕС и прочих "недорогих" кредиторов... так вот когда все они пишут, то СБУ не видит в этом проблемы.. и молчит тихонько. И снижение кредитного рейтинга тоже "скушали" нормально.А вот Гонтарева!!!!...... Это да! Это еще та "..." и интервью, "..." такая дала.... это конечно уже реальный риск национальной безопасности...Что-то я сегодня не на шутку "разошелся".Простите, кому не весело. Без обид