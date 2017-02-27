Додано: Сер 08 лип, 2020 22:21

flyman написав: Amat написав: А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.

Писал безличностно. А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.Писал безличностно.

поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО,

політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,

потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.



Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.

Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що.

Просто сиділи там і займалися оборудками.

Ось це ти своїми постами тільки що довів. поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО,політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що.Просто сиділи там і займалися оборудками.Ось це ти своїми постами тільки що довів.

на світових ринках

Пане flyman.Поскольку я Вас знаю еще с ветки о "киевской недаижимости", с вашими горячими там речями, я вам отвечу.1. Я нічого не пропоную. Я лише розповів свій погляд.2. Ваша помилка в тому, що згідно нашого законодавства, людина кладе в банк саме 80000 грн., в еквіваленті до у.е. И получить назад этот человек тоже должен 80000 грн. (если застрахован в ФГВФО).3. Звісно, вона може покласти 10000 у.е., а не 80000 грн. Але варто уважно читати умови повернення, що зазначені у договорі з депозиту.3. Політика НБУ не має жодного відношення до курсу гривні. Тобто, курс гривні до інших валют визначає НЕ НБУ. Курс визначають світові фінансові агенції (щоб зовсім спростити - курс залежить від "рейтингів" ДЕРЖАВИ Украіна поміж інших держав.) Але то зовсім не НБУ визначає. Навіть не президент4. Таким чином, ПОЛІТИКА НБУ НІЯКИМ чином не веде до будь-якого курсу гривні на світових ринках... Тобто курс 24 склався не тому що НБУ,або "преЗЕдент" так схотів, а тому що інші краіни не згодні вступати в міжнародні фінансові взаємостосунки з Україною за курсом "8"...., або "24" лише тому, що Україна вважає цей курс "справедливым" (перепрошую, не пам'ятаю це слово українською).Тобто.Якби ми не поважали "найкрасившу" всередині країни, на міжнародному ринку вона має свою вартість.... (і це не "8", або "24"). Це зважений показник за резульатами (та планами) розвитку загальної економіки держави... (хоча наші СМІ завжди кажуть до якого "светлого" майбутнього ми рухаємось...5. І в якийсь час, ця вартість (гривні) на міжнародних ринках, зміюється з 8 на 24.... (або 28, або 33). Не залежно від того, що про нашу "найкрасивішу" знаємо ми всередині країни (нам кажуть СМІ)...Отакої...Отак просто. "Х....к" і в якийсь час ЕС та США починають рахувати свій клятий евро (доляр) відносно нашої "найкрасивішої гривні" на за відношенням "1/8, 1\24, а "по курсу" 1/28 грн.И все.Далее. Внутри страны. Нужно тупо соответствовать требованиям внешних рынков... А иначе никакого импорта\экспорта (с клятыми ЕС и америкосами) больше не будет.... Будем как "независимая" Северная Корея. Голодная, но гордая и не покалебимая...З.Ы.: Поне Флай. Я, в силу настроения, развел сегодня откровенный флуд (на этой ветке). За что еще раз прошу прощения у читателей...Но все это я написал для всех форумчан лишь с одной целью - попытайтесь (кто не пробовал) смотреть на происходящее не с точки зрения ВАШИХ интересов, побед\и поражений...Попробуйте понять, а что бы вы сделали, если бы Вы были главой государства (то есть вам нужно было бы учитывать интересы других государств...) или, а что бы Вы сделали будучи главой центробанка (такой в каждой стране есть, НБУ лишь в Украине)... как бы ВЫ учитывали интересы глав ДРУГИХ центробанков.... или, а что бы вы сделали будучи главой МЕЖДУНАРОДНОЙ банковской группы.... где Украина всего лишь один из "регионов", чья прибыль в общей P&L группы(только банковской, ведь есть и другие) составляет не более 3% от общей доли в БАНКОВСКОМ бизнесе (а в общем так и подавно менбше 0,10%). Это я, например, об Альфе...И т.д.Просто попробуйте представить, пане Флай, что бы вы делали... (что бы заработать конечно... Вы же сейчас хотите заработать на "ковалирках вокруг Киева"... вот и представьте, что вместо "ковалирок вокруг Киева" у вас "банки вокруг Украины")... А дальше принцип тот же - какие кап. вложения... каковы затраты... какова прибыль от клиентов (арендаторов)..., и какова чистая прибыль в итоге...А вот потом уже (после детальных размышлений и проработки всех этих "своих банковских" денег вернитесь к вопросам:1) політика НБУ веде до курсу 24....2) потім приходить ліквідація....3) Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.4) Ось це ти своїми постами тільки що довів. (З.Ы.: Это самое интересное... будет. если Вы, пане Флайман, пройдете все то, что я описал для вас выше...)Но я все понимаю. Потому:1. Прошу прощение у всех кого заставил это все прочесть2. Рад, если смог вас улыбнуть. Бывает. Настроение совпало. Приятного