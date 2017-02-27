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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5870587158725873>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 218
Прогнозую зростання курсу долара
68%
148
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:57

  Realist написав:те як повелись із Смолієм у країні для якої він зробив багато у важкі часи кризи, мотивують їх поводитись так само як поводились або поводяться із ними.


Давайте не забывать, что Смолий не мать Тереза и не Махатма Ганди, он бы ничего бесплатно на благо страны не делал.
Богато сделал, богато заработал, он же не получал копейки. Оставим за скобками, не получали ли все эти ребята дополнительные профиты, за которые их прищучили компетентные органы, или этого не было. И не был ли компромат истинной причиной отставки, а не плачь Ярославны про политическое давление.

Вообще тема про политическое давление - это для идиотов, что на Порошенко как на главу фракции не оказывается политическое давление, что на Зеленского многочисленные митингующие не оказывают политическое давление, что на Шмигаля не оказывают политическое давление, выставляя его дурачком.

Только Славик Вакарчук расплакался на расследование по поводу неуплаты им налогов и сбежал, да Смолий, вот два кадра в этом году, которые проявили молодушие и бросили свои посты. Понятно, что до Сальвадоре Альенде им как от Земли до Альфа Центавры.
Как по мне никакого уважения этим "мужикам" быть не может.
Не читаю Будивельника и Trast.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 21:58

  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

Только на доходы с ОВГЗ бюджет мог бы дополнительно взымать 20+ млрд грн налогов.
Все кто при власти плотно в этих ОВГЗ засели и свои деньги считать умеют, в свой карман не полезут.


здесь же печатают структуру ОВГЗ - 325 млрд НБУ, 420 млрд НБУ - банки (сколько из них госбанки???)
крупному капиталу всего 30 ярдов - плюс сколько-то в нерезах.
все не так, ребята(((
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:00

  Proofy написав:что ожидаем, сходим вниз?

Что нам мешает?
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:04

  Shaman написав:
  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

Только на доходы с ОВГЗ бюджет мог бы дополнительно взымать 20+ млрд грн налогов.
Все кто при власти плотно в этих ОВГЗ засели и свои деньги считать умеют, в свой карман не полезут.


здесь же печатают структуру ОВГЗ - 325 млрд НБУ, 420 млрд НБУ - банки (сколько из них госбанки???)
крупному капиталу всего 30 ярдов - плюс сколько-то в нерезах.
все не так, ребята(((

Какие 30 млрд? Только у одних нерезидентов 100 млрд+ присосалось к госдолгу и не платят никаких налогов, а сколько крупных физлиц вроде Зеленского не уплатившего с дохода от 5 млн грн ОВГЗ в 2019 ни копейки налога?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:10

  Zebra написав:
  Shaman написав:
  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

Только на доходы с ОВГЗ бюджет мог бы дополнительно взымать 20+ млрд грн налогов.
Все кто при власти плотно в этих ОВГЗ засели и свои деньги считать умеют, в свой карман не полезут.


здесь же печатают структуру ОВГЗ - 325 млрд НБУ, 420 млрд НБУ - банки (сколько из них госбанки???)
крупному капиталу всего 30 ярдов - плюс сколько-то в нерезах.
все не так, ребята(((

Какие 30 млрд? Только у одних нерезидентов 100 млрд+ присосалось к госдолгу и не платят никаких налогов, а сколько крупных физлиц вроде Зеленского не уплатившего с дохода от 5 млн грн ОВГЗ в 2019 ни копейки налога?


я же и пишу
юрики 30 ярдов
физики 8 ярдов
нерезы - 100 ярдов - сколько из них наших, кто знает?)))
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:14

  Мизантрóп написав:
  Proofy написав:что ожидаем, сходим вниз?

Что нам мешает?
Зеленые?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:15

  Shaman написав:
  flyman написав:
  Amat написав:А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.

поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО,
політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,
потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.

Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.
Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що.
Просто сиділи там і займалися оборудками.
Ось це ти своїми постами тільки що довів.


курс 24 из-за НБУ? ну не надо)))
курс держали где-то с 2010-2011 года - была парадигма, стабильная гривна - это круто, вот и старались как могли (что-то про тот период и НБУ тишина).
а когда в 2014 сошлись факторы - майдан, война - все выстрелило сразу. больно конечно, но так бывает

курс можна було зупинити на 12, а не на 32
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:16

  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

Только на доходы с ОВГЗ бюджет мог бы дополнительно взымать 20+ млрд грн налогов.
Все кто при власти плотно в этих ОВГЗ засели и свои деньги считать умеют, в свой карман не полезут.

не глупци, а прісоєдінвшиєся і подтанцовка
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Как по мне никакого уважения этим "мужикам" быть не может.


попахіваєт пацанчікамі-тітушками однака :)
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:21

  flyman написав:
  Amat написав:А все эти "это Го,По,Пу,Тра, и т.д. виноваты, НО НЕ Яяяяя!!!! Я НЕ ВИНОВААААААТ". Это от лукаваго. Поверьте.
Писал безличностно.

поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО,
політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,
потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.

Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.
Тобто люди які там працювали отримували зарпалати ні за що.
Просто сиділи там і займалися оборудками.
Ось це ти своїми постами тільки що довів.


Пане flyman.
Поскольку я Вас знаю еще с ветки о "киевской недаижимости", с вашими горячими там речями, я вам отвечу.
1. Я нічого не пропоную. Я лише розповів свій погляд.
2. Ваша помилка в тому, що згідно нашого законодавства, людина кладе в банк саме 80000 грн., в еквіваленті до у.е. И получить назад этот человек тоже должен 80000 грн. (если застрахован в ФГВФО).
3. Звісно, вона може покласти 10000 у.е., а не 80000 грн. Але варто уважно читати умови повернення, що зазначені у договорі з депозиту.
3. Політика НБУ не має жодного відношення до курсу гривні на світових ринках. Тобто, курс гривні до інших валют визначає НЕ НБУ. Курс визначають світові фінансові агенції (щоб зовсім спростити - курс залежить від "рейтингів" ДЕРЖАВИ Украіна поміж інших держав.) Але то зовсім не НБУ визначає. Навіть не президент :wink:
4. Таким чином, ПОЛІТИКА НБУ НІЯКИМ чином не веде до будь-якого курсу гривні на світових ринках... Тобто курс 24 склався не тому що НБУ,або "преЗЕдент" так схотів, а тому що інші краіни не згодні вступати в міжнародні фінансові взаємостосунки з Україною за курсом "8"...., або "24" лише тому, що Україна вважає цей курс "справедливым" (перепрошую, не пам'ятаю це слово українською).
Тобто.
Якби ми не поважали "найкрасившу" всередині країни, на міжнародному ринку вона має свою вартість.... (і це не "8", або "24"). Це зважений показник за резульатами (та планами) розвитку загальної економіки держави... (хоча наші СМІ завжди кажуть до якого "светлого" майбутнього ми рухаємось...

5. І в якийсь час, ця вартість (гривні) на міжнародних ринках, зміюється з 8 на 24.... (або 28, або 33). Не залежно від того, що про нашу "найкрасивішу" знаємо ми всередині країни (нам кажуть СМІ)...
Отакої...Отак просто. "Х....к" і в якийсь час ЕС та США починають рахувати свій клятий евро (доляр) відносно нашої "найкрасивішої гривні" на за відношенням "1/8, 1\24, а "по курсу" 1/28 грн.
И все.
Далее. Внутри страны. Нужно тупо соответствовать требованиям внешних рынков... А иначе никакого импорта\экспорта (с клятыми ЕС и америкосами) больше не будет.... Будем как "независимая" Северная Корея. Голодная, но гордая и не покалебимая...

З.Ы.: Поне Флай. Я, в силу настроения, развел сегодня откровенный флуд (на этой ветке). За что еще раз прошу прощения у читателей...

Но все это я написал для всех форумчан лишь с одной целью - попытайтесь (кто не пробовал) смотреть на происходящее не с точки зрения ВАШИХ интересов, побед\и поражений...
Попробуйте понять, а что бы вы сделали, если бы Вы были главой государства (то есть вам нужно было бы учитывать интересы других государств...) или, а что бы Вы сделали будучи главой центробанка (такой в каждой стране есть, НБУ лишь в Украине)... как бы ВЫ учитывали интересы глав ДРУГИХ центробанков.... или, а что бы вы сделали будучи главой МЕЖДУНАРОДНОЙ банковской группы.... где Украина всего лишь один из "регионов", чья прибыль в общей P&L группы(только банковской, ведь есть и другие) составляет не более 3% от общей доли в БАНКОВСКОМ бизнесе (а в общем так и подавно менбше 0,10%). Это я, например, об Альфе...
И т.д.
Просто попробуйте представить, пане Флай, что бы вы делали... (что бы заработать конечно... Вы же сейчас хотите заработать на "ковалирках вокруг Киева"... вот и представьте, что вместо "ковалирок вокруг Киева" у вас "банки вокруг Украины")... А дальше принцип тот же - какие кап. вложения... каковы затраты... какова прибыль от клиентов (арендаторов)..., и какова чистая прибыль в итоге...

А вот потом уже (после детальных размышлений и проработки всех этих "своих банковских" денег вернитесь к вопросам:
1) політика НБУ веде до курсу 24....
2) потім приходить ліквідація....
3) Амат, то що ти пропонуєш, то відмова від НБУ і ФГВФО.
4) Ось це ти своїми постами тільки що довів. (З.Ы.: Это самое интересное... будет. если Вы, пане Флайман, пройдете все то, что я описал для вас выше...)

Но я все понимаю. Потому:
1. Прошу прощение у всех кого заставил это все прочесть
2. Рад, если смог вас улыбнуть. Бывает. Настроение совпало. Приятного :wink:
Amat
 
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