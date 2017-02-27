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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5870587158725873

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 218
Прогнозую зростання курсу долара
68%
148
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 218
Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:34

Пятое – ставки. Общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.

Аппетиты растут - хотят 18% с кубышек. При этом с себя любимых владельцев заводов и пароходов, в т.ч. и зарубежных - 0%.
Похоже, служки испытывают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:37

По теме смолия, скажу так, шестёрка сделала своё сучье дело и бежала поджав хвост с Верховной Рады.
Ну Вы сами видели и понимаете о чём Я.
сірий
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Ваша помилка в тому,

Помилка була довіряти державі.
А пан Amat перекладає вину "з наперсточників при владі" на людей які довіряли державі.
По вилетів в турубу, програвши найслабшому кандидату.
Злиняла Го. Тепер Фунт відкинувся із НБУ.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 08 лип, 2020 22:50

"Те, що підприємства недоотримали мільйони та закрились через цей курс - це є правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа. Всі навколо нам казали, що в нас незалежний (Національний - УНІАН) банк і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але казали всім - як ми можемо жити, якщо навіть у нас бюджет порахований по курсу 30 гривень (за долар - УНІАН), а гривня ви бачите, яка в нас… всі постраждають. Нам казали, що це ринкові умови, Нацбанк незалежний і таке інше і ми це прекрасно все знаємо", - заявив Зеленський

https://www.unian.ua/economics/finance/nacbank-zelenskiy-nezadovoleniy-nizkim-kursom-grivni-novini-ukrajina-11067425.html
Гурман
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