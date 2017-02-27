Пятое – ставки. Общая – 5% для денег, которые размещаются на банковском счету, 9% – для денег и активов, которые размещаются за границей. Если речь идет о наличке в Украине, то это 18%. 2,5% - даем для тех, кто захочет инвестировать деньги в ОВГЗ, под это будет специальный выпуск Минфина. 0% – для корпоративных прав, независимо от того, где они находятся, за границей или здесь.
Аппетиты растут - хотят 18% с кубышек. При этом с себя любимых владельцев заводов и пароходов, в т.ч. и зарубежных - 0%. Похоже, служки испытывают терпение народа. Потеряли инстинкт самосохранения.
Помилка була довіряти державі. А пан Amat перекладає вину "з наперсточників при владі" на людей які довіряли державі. По вилетів в турубу, програвши найслабшому кандидату. Злиняла Го. Тепер Фунт відкинувся із НБУ.
"Те, що підприємства недоотримали мільйони та закрились через цей курс - це є правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа. Всі навколо нам казали, що в нас незалежний (Національний - УНІАН) банк і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але казали всім - як ми можемо жити, якщо навіть у нас бюджет порахований по курсу 30 гривень (за долар - УНІАН), а гривня ви бачите, яка в нас… всі постраждають. Нам казали, що це ринкові умови, Нацбанк незалежний і таке інше і ми це прекрасно все знаємо", - заявив Зеленський
flyman написав:поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО, політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн, потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.
Якщо людина не розуміє, що ФГВФО гарантує вклади В ГРИВНІ, а не в у.о., а в золоті взагалі не гарантує, то хто цій людині дохтур?.
flyman написав:поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО, політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн, потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.
Якщо людина не розуміє, що ФГВФО гарантує вклади В ГРИВНІ, а не в у.о., а в золоті взагалі не гарантує, то хто цій людині дохтур?.
А НБУ що гарантує? Стабільність курсу гривні, нє? Інфляцію, нє? Заробіток спекулянтам, так! Так що не тре ліпити горбатого до стіни.