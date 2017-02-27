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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 08 лип, 2020 23:29
flyman написав: sergey_sryvkin написав: flyman написав:
поясни, людина кладе в банк 10куе, при курсі 8, це 80000 грн, набагато менши ФГВФО, політика НБУ веде до курсу 24 і вклад стає еквівалентом 240 000 грн,
потім приходить ліквідація, і людина втрачає 40 000 грн.
Якщо людина не розуміє, що ФГВФО гарантує вклади В ГРИВНІ, а не в у.о., а в золоті взагалі не гарантує, то хто цій людині дохтур?.
А НБУ що гарантує? Стабільність курсу гривні, нє?
Інфляцію, нє?
Заробіток спекулянтам, так!
Так що не тре ліпити горбатого до стіни.
НБУ нічого не гарантує. Він лише працює над цим. Коли краще, коли гірше.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:32
Ви що пропонуєте, грохнути ще приват з ощадом, для зменшення частки госбанків, чи повернути Лагуна з Коломойським на банківський ринок?..
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:36
sergey_sryvkin написав:
Ви що пропонуєте, грохнути ще приват з ощадом, для зменшення частки госбанків, чи повернути Лагуна з Коломойським на банківський ринок?..
ще один маніпулятивний прийомчик.
Програв По, пака-пака, він і його посіпаки.
Його обіграла темна конячка, бо віри йому не стало.
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 08 лип, 2020 23:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:37
Zebra написав: Shaman написав: Zebra написав:
Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.
Только на доходы с ОВГЗ бюджет мог бы дополнительно взымать 20+ млрд грн налогов.
Все кто при власти плотно в этих ОВГЗ засели и свои деньги считать умеют, в свой карман не полезут.
здесь же печатают структуру ОВГЗ - 325 млрд НБУ, 420 млрд НБУ - банки (сколько из них госбанки???)
крупному капиталу всего 30 ярдов - плюс сколько-то в нерезах.
все не так, ребята(((
Какие 30 млрд? Только у одних нерезидентов 100 млрд+ присосалось к госдолгу и не платят никаких налогов, а сколько крупных физлиц вроде Зеленского не уплатившего с дохода от 5 млн грн ОВГЗ в 2019 ни копейки налога?
Стесняюсь спросить, а 5 миллионов гривен это крупный "физик"?
Востаннє редагувалось VASH
в Чет 09 лип, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 08 лип, 2020 23:45
ruvex написав:
п.с. Деполюди - выедают сейчас из креветок самое вкусное.
э не, самое вкусное было как раз после девала в марте 2015. компенсации налогов, федя, михайловский - лютые 30-40% годовых под гарантию государства, даже месяц покрутившись в фонде - гораздо интереснее теперешнего посмешища.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 00:18
VASH написав:
Стесняюсь спросить, а 5 миллионов гривен это крупный "физик"?
Не жирный же.
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