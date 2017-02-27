Сколько раз уже слышал этот тезис...
Ну с чего Вы взяли, что наличие денег на счету означало и гарантировало их материализацию в Вашем кармане?
Даже без Майдана Вы могли быть в числе тех, кто успел бы получить свое, а могли бы оказаться бесконечным страдальцем - как карта легла бы.
Но на всех и навсегда "под 12% в валюте и 25% в грише" хватить не могло ни при каких раскладах.
Так что Майдан хоть и ускорил процесс лишения иллюзий, но уменьшил размер задницы, в которую все проваливалось.
Не распаляйтесь мечтами о несостоявшейся холяве!