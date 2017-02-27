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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5872587358745875

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 221
Прогнозую зростання курсу долара
68%
151
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 06:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  чик написав:зачем мне с кого то брать пример? держал в банках под 12% в валюте и 25% в грише, если бы не майдан ничего не потерял бы...


Сколько раз уже слышал этот тезис...
Ну с чего Вы взяли, что наличие денег на счету означало и гарантировало их материализацию в Вашем кармане?
Даже без Майдана Вы могли быть в числе тех, кто успел бы получить свое, а могли бы оказаться бесконечным страдальцем - как карта легла бы.
Но на всех и навсегда "под 12% в валюте и 25% в грише" хватить не могло ни при каких раскладах.
Так что Майдан хоть и ускорил процесс лишения иллюзий, но уменьшил размер задницы, в которую все проваливалось.

Не распаляйтесь мечтами о несостоявшейся холяве!
headshaker
 
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