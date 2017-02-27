Додано: Чет 09 лип, 2020 01:18

Стало известно, кого Нацбанк прокредитовал в минувшую пятницу, 3 июля, на общую сумму 1,4 млрд грн. Это:



государственный Ощадбанк — на 1,2 млрд грн;

банк «Авангард» (бывший банк Валерии Гонтаревой, которая руководила НБУ, а теперь банк владельцев инвесткомпании ICU) — на 200 млн грн.

Средства выделены на 84 дня под 6% годовых.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.