Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.
Только на доходы с ОВГЗ бюджет мог бы дополнительно взымать 20+ млрд грн налогов. Все кто при власти плотно в этих ОВГЗ засели и свои деньги считать умеют, в свой карман не полезут.
здесь же печатают структуру ОВГЗ - 325 млрд НБУ, 420 млрд НБУ - банки (сколько из них госбанки???) крупному капиталу всего 30 ярдов - плюс сколько-то в нерезах. все не так, ребята(((
Какие 30 млрд? Только у одних нерезидентов 100 млрд+ присосалось к госдолгу и не платят никаких налогов, а сколько крупных физлиц вроде Зеленского не уплатившего с дохода от 5 млн грн ОВГЗ в 2019 ни копейки налога?
Стесняюсь спросить, а 5 миллионов гривен это крупный "физик"?
Востаннє редагувалось VASH в Чет 09 лип, 2020 00:10, всього редагувалось 1 раз.
ruvex написав:п.с. Деполюди - выедают сейчас из креветок самое вкусное.
э не, самое вкусное было как раз после девала в марте 2015. компенсации налогов, федя, михайловский - лютые 30-40% годовых под гарантию государства, даже месяц покрутившись в фонде - гораздо интереснее теперешнего посмешища.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Вы поняли? Суть всех ваших страданий и экономических негараздив в том, что у вас сильная гривна. Если сделать её слабее, то вы тогда заживёте! Сначала 30, потом 33, потом 43, потом 130 и т.д. Станете миллионерами и перестанете страдать. Каким простым оказался рецепт избавить вас от страданий и сделать вашу жизнь зажиточной! "Все думали новенький еврей, а он оказался идиотом". (с)
Shaman написав:депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса. Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении
если банки выдавали (и вадают!) кредиты под 36%, 42%, 60% это что?
и да учётная ставка 6%, депозиты уже 10%
где кредиты под 12%? будут ? говорят приват уже снизил на 0,1% - а когда будет кредит под 10?
Стало известно, кого Нацбанк прокредитовал в минувшую пятницу, 3 июля, на общую сумму 1,4 млрд грн. Это:
государственный Ощадбанк — на 1,2 млрд грн; банк «Авангард» (бывший банк Валерии Гонтаревой, которая руководила НБУ, а теперь банк владельцев инвесткомпании ICU) — на 200 млн грн. Средства выделены на 84 дня под 6% годовых.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
чик написав:зачем мне с кого то брать пример? держал в банках под 12% в валюте и 25% в грише, если бы не майдан ничего не потерял бы...
Сколько раз уже слышал этот тезис... Ну с чего Вы взяли, что наличие денег на счету означало и гарантировало их материализацию в Вашем кармане? Даже без Майдана Вы могли быть в числе тех, кто успел бы получить свое, а могли бы оказаться бесконечным страдальцем - как карта легла бы. Но на всех и навсегда "под 12% в валюте и 25% в грише" хватить не могло ни при каких раскладах. Так что Майдан хоть и ускорил процесс лишения иллюзий, но уменьшил размер задницы, в которую все проваливалось.
Amat написав:Якби ми не поважали "найкрасившу" всередині країни, на міжнародному ринку вона має свою вартість.... (і це не "8", або "24"). Це зважений показник за резульатами (та планами) розвитку загальної економіки держави... (хоча наші СМІ завжди кажуть до якого "светлого" майбутнього ми рухаємось...
курс зависит от способности государства платить по счетам. Если Украина готова оплачивать все долги по курсу 8 никто не возражает чтобы вернулся курс 8 .
Курс визначають світові фінансові агенції (щоб зовсім спростити - курс залежить від "рейтингів" ДЕРЖАВИ Украіна поміж інших держав.) Але то зовсім не НБУ визначає.
Курс как дизайн банкноты - для внутреннего потребления. Каждая страна следит за своим курсом, в международных сделках цена указывается в долларах и никому нет дела почем и у кого вы купили доллар на внутреннем рынке. Иначе пришлось бы признать что нашими звр управляет кто-то другой (зачем мы тогда выпрашиваем кредиты у мвф, пусть этот другой и выпрашивает).
Инструментов у нацбанка для предотвращения катастрофы нет, но всегда есть 2 варианта: снизить курс на упреждение сохранив звр или спустить резервы удерживая курс до последнего зубами.
flyman написав:А НБУ що гарантує? Стабільність курсу гривні, нє? Інфляцію, нє?
правильный ответ - немножко стабильности и чуть-чуть инфляции.
headshaker написав:Но на всех и навсегда "под 12% в валюте и 25% в грише" хватить не могло ни при каких раскладах.
банк выдаёт кредиты под 40% тоже заведомо зная что рассчитаться кредитору денег не хватит? Или депозиты должны быть 13% а кредиты 38% не пойму вашу логику. Банк же не себе берет ваши депозит, а выдаёт его в виде кредита, зарабатывая на марже.
Другое дело помойки, они не замарачиваются бизнесом лишь иммитируют его, привлекая вклады под высокий % чтобы выдать кредит связанному лицу, а дальше банкротство. С таких схем неправильно делать выводы, что банковской системе для выживания нужны дешевые депозиты. Каждый банк подает отчетность о % и комиссионных доходов и при ставках 20% эти доходы не были отрицательными. Изучите отчетность банков, на их сайтах.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 09 лип, 2020 07:52, всього редагувалось 3 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor