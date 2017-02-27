немного передергиваете
ошибка была доверять банкам-полю чудес
вкладчики крупных иностранных/гос банков были проблемы с получением вкладов? нет, но ставки там были не такими манящими
а курсовые разницы - так бывает в развивающихся экономиках
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лип, 2020 07:48
немного передергиваете
ошибка была доверять банкам-полю чудес
вкладчики крупных иностранных/гос банков были проблемы с получением вкладов? нет, но ставки там были не такими манящими
а курсовые разницы - так бывает в развивающихся экономиках
Додано: Чет 09 лип, 2020 07:52
ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены. и еще там грейс-период.
Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож
кредиты для бизнеса были 15-22%.
а снижение кредитов произойдет, когда ваши стовпчики закончатся - пока ресурс у банков дорогой
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 лип, 2020 07:56, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 09 лип, 2020 07:53
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Знаю человека он 10 лет пользуется кредитом от известного банка, ни одной просрочки, думаете ему снизили % ставку? только лимит увеличивают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
|