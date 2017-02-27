RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5872587358745875

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 221
Прогнозую зростання курсу долара
68%
151
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:48

  flyman написав:
  Amat написав:Ваша помилка в тому,

Помилка була довіряти державі.
А пан Amat перекладає вину "з наперсточників при владі" на людей які довіряли державі.
По вилетів в турубу, програвши найслабшому кандидату.
Злиняла Го. Тепер Фунт відкинувся із НБУ.


немного передергиваете
ошибка была доверять банкам-полю чудес
вкладчики крупных иностранных/гос банков были проблемы с получением вкладов? нет, но ставки там были не такими манящими :D
а курсовые разницы - так бывает в развивающихся экономиках
Shaman
 
Повідомлень: 391
З нами з: 29.09.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:52

  uaprofi написав:
  Shaman написав:депозитчики никогда не задумывались над обратной стороной банков - выдачей кредитов. Кредиты от 20% - тяжеловато для бизнеса.
Поэтому, если банк обещал 25% на депозит - как он их мог заработать??? ответ один - пирамида - все пирамиды рано или поздно падают, но некоторые могут существовать очень долго при грамотном управлении


если банки выдавали (и вадают!) кредиты под 36%, 42%, 60% это что?

и да учётная ставка 6%, депозиты уже 10%

где кредиты под 12%? будут ?
говорят приват уже снизил на 0,1% - а когда будет кредит под 10?


ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены. и еще там грейс-период.
Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож

кредиты для бизнеса были 15-22%.
а снижение кредитов произойдет, когда ваши стовпчики закончатся - пока ресурс у банков дорогой :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 09 лип, 2020 07:56, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
 
Повідомлень: 391
З нами з: 29.09.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены.
Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож
Знаю человека он 10 лет пользуется кредитом от известного банка, ни одной просрочки, думаете ему снизили % ставку? только лимит увеличивают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5872587358745875
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: greenozon, Shaman і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19476 2394241
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 18:52
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7047 1587877
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 лип, 2020 20:48
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.