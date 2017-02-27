Shaman написав: курс 24 из-за НБУ? ну не надо))) курс держали где-то с 2010-2011 года - была парадигма, стабильная гривна - это круто, вот и старались как могли (что-то про тот период и НБУ тишина). а когда в 2014 сошлись факторы - майдан, война - все выстрелило сразу. больно конечно, но так бывает
курс можна було зупинити на 12, а не на 32
а почему не на 10, на 15? Это все слова. Валютный рынок в период паники - малопредсказуемая вещь, участников процесса много, НБУ лишь один из. на каком уровне курс остановится и все его примут - это и будет новым курсом.
Shaman написав:ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены. Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож
Знаю человека он 10 лет пользуется кредитом от известного банка, ни одной просрочки, думаете ему снизили % ставку? только лимит увеличивают.
я надеюсь Ваш знакомый пользуется грейс периодом, и тогда % ставка - до лампочки. для физиков одни правила, для юриков чуть другие. если бы кредит физлица был обеспечен залогом - ставки бы стали совсем другие - это другая модель кредитования физлиц.
headshaker написав: Тоже не хотелось бы комментировать, но уж слишком из Вашего текста лезут Ваши персональные проблемы. О судьбе какого банка Вы так печалитесь? - и не лучше ли было бы, чтобы его бывшие владельцы не только лишились банка, но и плевать по этому поводу могли только себе под ноги в камере на протяжение еще долгих лет.
И, чтобы придать немного личного раскраса: когда, в не столь еще древнем прошлом, Бахматюк только зашел в VAB, он провозгласил, что отныне банк будет кредитовать реальный сектор экономики. Единственный вывод, который из этого можно было сделать - выводить деньги из банка как можно быстрее. Те, кто этого вывода не сделал тогда, пришли к тому же заключению постфактум. Думаю, здесь у многих есть свой список тех из "банковской среды", кого стоило бы отправить на два пожизненных. И если Го оставила хоть одного из них без штанов - а главное - без возможности вернуться в этот бизнес, то ей вполне можно высказать благодарность.
"Банковская среда" - не собрание ангелов, мразей разного калибра в ней достаточно. По некоторым, кстати, плачет американское правосудие. Надеюсь, что Вы не меньше других хотели бы, чтобы эти персонажи все таки попали к нему на очное разбирательство.
У Вас очень бурная фантазия Если Вы решили, что я плачусь по "Привату", то Вы сильно ошибаетесь. Впрочем, право на ошибку у Вас никто не отнимал. Чем больше вижу подобные комментарии от далеких от темы людей, тем меньше хочется что-либо отвечать. Учат только грабли по лбу...
Искатель написав:Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...
"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
...
набор безапелляционных утверждений. уже выше попросили - а дайте больше конкретики, но думаю конкретики не будет... на ее период пришлось слишком много изменений в БС - это факт. то, что все негативные - фуфло. на пожизненное - ха-ха. она как раз в таком месте, где за финансовые преступления могут и посадить - но когда есть за что, а не просто ля-ля из хорошего: - вынесли кучу овнобанков - вынесли кучу обналбанков
кто в обиде - конечно Беня, ничего личного, только бизнес - деполюди из овнобанков. я думаю, большинство из здешних хейтеров Леры - из этой категории не владельцы овнобанков и не вкладчики под нереальные %, а только Лера виновата. в МММ тоже только Мавроди виноват
Не собираюсь ни Вам, ни кому-либо другому что-то доказывать. Люди, которые судят о банковской системе по статьям из интернета... Оставайтесь в блаженном неведении Кстати, "кто в обиде" - список намного шире, и Вы даже примерно не угадаете, о чем речь. И вообще это тема о курсе, а не о банках. Поэтому я заканчиваю, а кому хочется... можете еще перемыть мне косточки
Искатель написав:Не собираюсь ни Вам, ни кому-либо другому что-то доказывать. Люди, которые судят о банковской системе по статьям из интернета... Оставайтесь в блаженном неведении
Підкиньте троха інсайду про Катерину...можна в ПП.
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sergey_sryvkin написав: Большинство чего? Ворья в костюмах?.. Настоящих банков те частники не построили.
на такую пургу даже отвечать не хочу. извратили БС в долбанный совок и радуются, что банки настоящие, где госбанки переливают в карман шмыгалю и обратно, кредитирование умерщвлено на корню. а 24 года до Гонтаревой были банки ненастоящими - кредитировать пытались и в пирамидах не участвовали.
p.s. а закидоны - "открой собственный банк и пошли лесом НБУ" - это серьезно? или детский сад?
полный дилетант, и что вы забыли на финансовой ветке? дальше на этот поток сознания не отвечаю.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.