RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5873587458755876>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 222
Прогнозую зростання курсу долара
68%
152
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 07:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Shaman написав:ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены.
Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож
Знаю человека он 10 лет пользуется кредитом от известного банка, ни одной просрочки, думаете ему снизили % ставку? только лимит увеличивают.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Прохожий, Первый, ib_investor
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4160
З нами з: 06.04.16
Подякував: 871 раз.
Подякували: 1187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:27

  flyman написав:
  Shaman написав:
курс 24 из-за НБУ? ну не надо)))
курс держали где-то с 2010-2011 года - была парадигма, стабильная гривна - это круто, вот и старались как могли (что-то про тот период и НБУ тишина).
а когда в 2014 сошлись факторы - майдан, война - все выстрелило сразу. больно конечно, но так бывает

курс можна було зупинити на 12, а не на 32


а почему не на 10, на 15? Это все слова.
Валютный рынок в период паники - малопредсказуемая вещь, участников процесса много, НБУ лишь один из.
на каком уровне курс остановится и все его примут - это и будет новым курсом.

ну нет ЭОК, нет таких расчетов...
Shaman
 
Повідомлень: 393
З нами з: 29.09.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 08:30

  vitaliian написав:
  Shaman написав:ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены.
Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож
Знаю человека он 10 лет пользуется кредитом от известного банка, ни одной просрочки, думаете ему снизили % ставку? только лимит увеличивают.


я надеюсь Ваш знакомый пользуется грейс периодом, и тогда % ставка - до лампочки.
для физиков одни правила, для юриков чуть другие.
если бы кредит физлица был обеспечен залогом - ставки бы стали совсем другие - это другая модель кредитования физлиц.
Shaman
 
Повідомлень: 393
З нами з: 29.09.19
Подякував: 38 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:15

  headshaker написав:
Тоже не хотелось бы комментировать, но уж слишком из Вашего текста лезут Ваши персональные проблемы. О судьбе какого банка Вы так печалитесь? - и не лучше ли было бы, чтобы его бывшие владельцы не только лишились банка, но и плевать по этому поводу могли только себе под ноги в камере на протяжение еще долгих лет.

И, чтобы придать немного личного раскраса: когда, в не столь еще древнем прошлом, Бахматюк только зашел в VAB, он провозгласил, что отныне банк будет кредитовать реальный сектор экономики. Единственный вывод, который из этого можно было сделать - выводить деньги из банка как можно быстрее. Те, кто этого вывода не сделал тогда, пришли к тому же заключению постфактум. Думаю, здесь у многих есть свой список тех из "банковской среды", кого стоило бы отправить на два пожизненных. И если Го оставила хоть одного из них без штанов - а главное - без возможности вернуться в этот бизнес, то ей вполне можно высказать благодарность.

"Банковская среда" - не собрание ангелов, мразей разного калибра в ней достаточно. По некоторым, кстати, плачет американское правосудие. Надеюсь, что Вы не меньше других хотели бы, чтобы эти персонажи все таки попали к нему на очное разбирательство.

У Вас очень бурная фантазия :) Если Вы решили, что я плачусь по "Привату", то Вы сильно ошибаетесь. Впрочем, право на ошибку у Вас никто не отнимал.
Чем больше вижу подобные комментарии от далеких от темы людей, тем меньше хочется что-либо отвечать. Учат только грабли по лбу...
Искатель
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 22.02.16
Подякував: 596 раз.
Подякували: 2147 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:30

  Shaman написав:
  Искатель написав:Не люблю комментировать эту тему, но раз здесь это так популярно, то...

"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.
Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.
Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.

...


набор безапелляционных утверждений. уже выше попросили - а дайте больше конкретики, но думаю конкретики не будет...
на ее период пришлось слишком много изменений в БС - это факт. то, что все негативные - фуфло.
на пожизненное - ха-ха. она как раз в таком месте, где за финансовые преступления могут и посадить - но когда есть за что, а не просто ля-ля :wink:
из хорошего:
- вынесли кучу овнобанков
- вынесли кучу обналбанков

кто в обиде
- конечно Беня, ничего личного, только бизнес
- деполюди из овнобанков. я думаю, большинство из здешних хейтеров Леры - из этой категории 8) не владельцы овнобанков и не вкладчики под нереальные %, а только Лера виновата. в МММ тоже только Мавроди виноват :lol:

Не собираюсь ни Вам, ни кому-либо другому что-то доказывать. Люди, которые судят о банковской системе по статьям из интернета... Оставайтесь в блаженном неведении :)
Кстати, "кто в обиде" - список намного шире, и Вы даже примерно не угадаете, о чем речь.
И вообще это тема о курсе, а не о банках. Поэтому я заканчиваю, а кому хочется... можете еще перемыть мне косточки :)
Искатель
 
Повідомлень: 3960
З нами з: 22.02.16
Подякував: 596 раз.
Подякували: 2147 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 09:58

Утренние курсы, 9-50:
Харьков 26.97 - 27.01, диапазон цен наличного доллара:
26.95..26.97 - 27.01..27.03 (ПОВ, опт)

Сумы 26.90 - 27.05
Полтава 26.95 - 27.00

Вчера утром: Харьков 26.95 - 26.98, Сумы 26.90 - 27.00, Полтава 26.87 - 26.98
Востаннє редагувалось Patrick в Чет 09 лип, 2020 10:19, всього редагувалось 1 раз.
Patrick
 
Повідомлень: 890
З нами з: 18.09.13
Подякував: 1413 раз.
Подякували: 921 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Искатель написав:Не собираюсь ни Вам, ни кому-либо другому что-то доказывать. Люди, которые судят о банковской системе по статьям из интернета... Оставайтесь в блаженном неведении

Підкиньте троха інсайду про Катерину...можна в ПП.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 34018
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1700 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:05

  sergey_sryvkin написав:
Большинство чего? Ворья в костюмах?.. Настоящих банков те частники не построили.

на такую пургу даже отвечать не хочу.
извратили БС в долбанный совок и радуются, что банки настоящие, где госбанки переливают в карман шмыгалю и обратно, кредитирование умерщвлено на корню.
а 24 года до Гонтаревой были банки ненастоящими - кредитировать пытались и в пирамидах не участвовали.

p.s. а закидоны - "открой собственный банк и пошли лесом НБУ" - это серьезно? или детский сад?

полный дилетант, и что вы забыли на финансовой ветке? дальше на этот поток сознания не отвечаю.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2593
З нами з: 26.06.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 1036 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:17

Вчера состоялось крупное погашение ОВГЗ на 6,314 млрд, и оплата за прошедший аукцион 0,3 млрд. Суммарное сокращение ОВГЗ 6,012 млрд.грн.

Как видно из динамике сокращение портфелей произошло примерно равномерно у всех держателей, кроме НБУ. Это старый 7-летний выпуск.

Интересно, будут ли банки, физики, юрики, откупать ОВГЗ у нерезов.

Сегодня состоится еще одно погашение ОВГЗ номинированных в долларах , это годовые объемом 671 млн.

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37826
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3635 раз.
Подякували: 10526 раз.
 
Профіль
52
18
2
1
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 10:29

Когда должно на курсе отразиться это погашение ОВГЗ?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 24.10.08
Подякував: 43 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5873587458755876>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr, ds_vim, obagulya, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 703, 704, 705
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7048 1587985
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 лип, 2020 09:21
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1946, 1947, 1948
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19476 2394364
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 18:52
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
494 102303
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 лип, 2020 10:04
freeze

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (87503)
09.07.2020 11:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.