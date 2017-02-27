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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лип, 2020 10:29
Когда должно на курсе отразиться это погашение ОВГЗ?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Чет 09 лип, 2020 10:57
Фурса:
9.07.20 08:45
СБУ угрожает Гонтаревой. Что дальше?
СБУ решало сделать заявление и попросить Гонтареву не выражать свое мнение об МВФ и не рекомендовать Фонду вести жесткие переговоры с жуликами. В общем, не понравилось СБУ то, что Гонтарева предложила МВФ досрочно забрать транш в связи с тем, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства. И это при том, что МВФ на такое вряд ли пошел бы, говорит ли такое Гонтарева или не говорит. Даже несмотря на то, что наши партнеры, мягко говоря, приофигели после увольнения Смолия. И понятия не имеют, как теперь говорить с Украиной. Которая кидает и дальше, как маленький ребенок разбивший вазу, смотрит на тебя открытыми глазками, клипает и говорит, что оно само. Упало. Разбилось. Устала.
Это вообще что такое было? Это у СБУ больше работы нет другой? И это СБУ угрожает? И что теперь, за прогнозы курса валют будут вызывать в СБУ? Прогнозы аналитиков будут согласовывать на Владимирской? И может потом, если, например, Минфин не получит транш от Мирового Банка, к примеру, СБУ начнет арестовывать их сотрудников.
Хм.
Во-первых, а то что? Снова дом сожгут? Или СБУ найдет в этом статью измена Родине?
А во-вторых, Смолия СБУ ничего не просило? Например, написать заявление об отставке? Может в этом причина того, что Смолий зашел в кабинет Зеленского главой НБУ, а вышел, написав заяву? Ведь если СБУ вдруг тут проснулось, то может оно давно в деле?
А в-третьих, высказывания только Гонтаревой так волнуют СБУ? Бывшей главы Нацбанка, которая давно работает в Лондоне. А Дубинский их не волнует? А Медведчук? А Коломойский? Им СБУ ничего не рекомендовало в последнее время?
И может СБУ все-таки займется тем, чем ему положено? И не будет больше писать письма в Приватбанк, требуя от независимого наблюдательного совета не подавать в суд на Коломойского
(а то что?).
И не будет угрожать бывшей главу НБУ, которую уважают кредиторы и инвесторы, в очередной раз ставя вопросы о политических преследованиях в Украине да и уровне адекватности в целом.
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komp
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:33
...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.
“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента?
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rollo
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:42
rollo написав:
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента?
Поставив би між долярчиком та юрієм
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sergey_sryvkin
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:43
чик написав:
держал в банках под 12% в валюте и 25% в грише, если бы не майдан ничего не потерял бы...
Красота! И не было в два раза выросшей денежной массы при НЕ растущей экономике, не было в два раза выросшей суммы депозитов в банках, слитых до минимума ЗВР, не было в декабре 2013 Кили Азирова, скиглящего, что если у рашки не возьмём кредит 3 млрд. - то дефолт. 25% при неизменном курсе ПА 8 и всё чики-пики!
Можно Нобеля по экономике давать за вечный баблодвигатель!
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komp
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:45
rollo написав:
...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.
“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента?
При этом Кабмин дал отсрочку УЗ по перечислению дивидендов в бюджет (прим 750 млн). Одна из причин невозможности перечислить деньги сейчас - потери от девальвации в первом квартале этого года.
Мне кажется это немного противоречит словам президента
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:47
rollo написав:
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента?
Мямлит про курс уже второй раз на этой неделе. Что-то хочет сказать, но не может сформулировать. А там понимайте как хотите. То ли загонщиком стал. Но больше выглядит что оправдывается.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:48
komp
на это и рассчитывал. у рашки взяли 3ярда, могли ешо 12 получить, но всё изменила революция (с)...
Востаннє редагувалось чик
в Чет 09 лип, 2020 11:54, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:53
sergey_sryvkin написав: rollo написав:
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента?
Поставив би між долярчиком та юрієм
Добре. Але ті два не президенти України.
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rollo
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Додано: Чет 09 лип, 2020 11:55
rollo написав:
...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.
“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме
, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента?
Дивлячись, що написав би. Якщо по темі валюти, імхо, наплюсовали б більше, чим Амату.
Можливо, навіть, медаль би дали...
Востаннє редагувалось change_pm
в Чет 09 лип, 2020 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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