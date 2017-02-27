9.07.20 08:45

СБУ угрожает Гонтаревой. Что дальше?



СБУ решало сделать заявление и попросить Гонтареву не выражать свое мнение об МВФ и не рекомендовать Фонду вести жесткие переговоры с жуликами. В общем, не понравилось СБУ то, что Гонтарева предложила МВФ досрочно забрать транш в связи с тем, что Украина не выполняет взятые на себя обязательства. И это при том, что МВФ на такое вряд ли пошел бы, говорит ли такое Гонтарева или не говорит. Даже несмотря на то, что наши партнеры, мягко говоря, приофигели после увольнения Смолия. И понятия не имеют, как теперь говорить с Украиной. Которая кидает и дальше, как маленький ребенок разбивший вазу, смотрит на тебя открытыми глазками, клипает и говорит, что оно само. Упало. Разбилось. Устала.



Это вообще что такое было? Это у СБУ больше работы нет другой? И это СБУ угрожает? И что теперь, за прогнозы курса валют будут вызывать в СБУ? Прогнозы аналитиков будут согласовывать на Владимирской? И может потом, если, например, Минфин не получит транш от Мирового Банка, к примеру, СБУ начнет арестовывать их сотрудников.



Хм.



Во-первых, а то что? Снова дом сожгут? Или СБУ найдет в этом статью измена Родине?



А во-вторых, Смолия СБУ ничего не просило? Например, написать заявление об отставке? Может в этом причина того, что Смолий зашел в кабинет Зеленского главой НБУ, а вышел, написав заяву? Ведь если СБУ вдруг тут проснулось, то может оно давно в деле?



А в-третьих, высказывания только Гонтаревой так волнуют СБУ? Бывшей главы Нацбанка, которая давно работает в Лондоне. А Дубинский их не волнует? А Медведчук? А Коломойский? Им СБУ ничего не рекомендовало в последнее время?



И может СБУ все-таки займется тем, чем ему положено? И не будет больше писать письма в Приватбанк, требуя от независимого наблюдательного совета не подавать в суд на Коломойского

(а то что?).



И не будет угрожать бывшей главу НБУ, которую уважают кредиторы и инвесторы, в очередной раз ставя вопросы о политических преследованиях в Украине да и уровне адекватности в целом.