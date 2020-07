Додано: Чет 09 лип, 2020 12:04

rollo написав: ...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.

“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.



Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...

https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis



Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?

Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! )))) Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! ))))

