rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ. “То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент... https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили? Это сигнал от самого Зепрезидента?
Дивлячись, що нарисав би. Якщо по темі валюти, імхо, наплюсовали б більше, чим Амату. Можливо, навіть, медаль би дали...
rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ. “То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент... https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили? Это сигнал от самого Зепрезидента?
Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! ))))
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kmm3 написав:Курс 30 стане кінцем Зеленського. В мене були ілюзії щодо нього, але тепер остаточно розвіялись. Такий же лакей, як і петрило
От мені цікаво - тут практично всі апологети класичної теорії економіки - в якій дуже корисною вважається помірна інфляція місцевої валюти . І курс 30 на кінець 2020 - це був би абсолютно правильним ... Але - все одно купа незадоволених хоч таким , хоч сяким ...