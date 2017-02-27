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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5874587558765877>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 222
Прогнозую зростання курсу долара
68%
152
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 11:58

  change_pm написав:
  rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.
“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.

Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...
https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis

Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента? :shock:

Дивлячись, що нарисав би. Якщо по темі валюти, імхо, наплюсовали б більше, чим Амату.
Можливо, навіть, медаль би дали...

А може не варто було малювати курс 30 у бюджеті?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс 30 стане кінцем Зеленського. В мене були ілюзії щодо нього, але тепер остаточно розвіялись. Такий же лакей, як і петрило
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:04

  rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.
“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.

Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...
https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis

Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента? :shock:


Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! ))))
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rasmus
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:09

  rasmus написав:
Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! ))))


У Вас є реєстр з точною інформацією ? Чи це так - поговорити ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:11

  rollo написав:А може не варто було малювати курс 30 у бюджеті?

Всі так робили, і наразі так зробили!

А що і як робити з падінням економіки і дефіцитом бюджета?

А що саме Зеленський заклав в Бюджет 30-ку?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:12

  kmm3 написав:Курс 30 стане кінцем Зеленського. В мене були ілюзії щодо нього, але тепер остаточно розвіялись. Такий же лакей, як і петрило


От мені цікаво - тут практично всі апологети класичної теорії економіки - в якій дуже корисною вважається помірна інфляція місцевої валюти . І курс 30 на кінець 2020 - це був би абсолютно правильним ... Але - все одно купа незадоволених хоч таким , хоч сяким ...
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:12

Puente
рєестру холдерів ОВДП звісно що нема, це банківська таємниця
але по Зепреденту - був PR пару днів тому що він бідний нещасний забув задекларувати свої ЦП!, наприклад - https://www.epravda.com.ua/news/2020/07/7/662685/
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:15

  kmm3 написав:Курс 30 стане кінцем Зеленського. В мене були ілюзії щодо нього, але тепер остаточно розвіялись. Такий же лакей, як і петрило

Не буде курс ПА30 кінцем Зе, так як такий курс цілком очікуваний.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:17

Кухар вєщає, прямо зараз, наживо

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