rollo написав:

...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ.“То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент...Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?Это сигнал от самого Зепрезидента?