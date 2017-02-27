9.07.20 08:45 СБУ угрожает Гонтаревой. Что дальше?
Еще одна проФУРСетка, променявшая профессию инвестиционного аналитика на политический гэмблинг! Ни слова о влиянии вредительской риторики на финансовый рынок, ни цифры о последствиях остановки сотрудничества с МВФ. Зато стандартный набор виноватых и дежурная порция секретов Полишинеля...
rollo написав:А може не варто було малювати курс 30 у бюджеті?
Так всі хто може мислити це розуміє. Але ж йому потрібно виконувати все що наобіцяв. А гроші звідки на це взяти? Найпростіший метод - це девальвувати національну валюту. Це навіть дуже хороший варіант. Але девальвація має бути м'яка і перш за все ґрунтуватись на стані економіки країни. НБУ може допомагати цьому процесу, викуповуючи чуть більше валюти в резерви або так як він це робить зараз. Тобто активніше реагує та виходить на МБ при зміцнення гривні ніж при її девальвації. Тобто НБУ вже допомагає в інтересах Держави. Але НБУ ні в якому разі не може і не повинен цю девальвацію ініціювати чи штучно створювати!!! А президент говорить про незалежність НБУ і при цьому вимагає курс по 30! Так не можна, щоб і рибку з'їсти і ... Потрібно вибрати щось одне.
Франківськ Долар 26,9/27,0
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 09.07.2020.........................26,9305 Гривна укрепилась на 2 копейки. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред на копейку снизу и начали торговать. Около 11 подросли на 1.5 копейки и уравновесились, чуть-чуть не дотянув до уровня вчерашнего закрытия. Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно.
НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Рост суточных сертификатов превысил поступления от казначейства (погашение облигаций). Также уменьшила ликвидность наличка и досрочный возврат тендерного рефинанса в размере более половины от выделенного в пятницу.
Во вторник объем валютного рынка сократился с 461.9 до 360.9 млн. Чистый спрос около 340 млн. Объемы клиентских операций остались на прежнем уровне, но превышение предложения над спросом уменьшилось.
rollo написав:...Президент Украины Владимир Зеленский считает, что из-за курса гривни украинские предприятия “недополучили миллионы и закрылись”, по его словам, все предприниматели “прекрасно понимают” ситуацию вокруг главы НБУ. “То, что миллионы недополучили предприятия из-за этого курса и закрылись, – это правда.
Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета 2019 … Да, и мы поддерживаем независимость Национального банка, но говорили всем, что как мы можем жить, если у нас даже бюджет посчитан по курсу 30, а гривна, вы видите, какая у нас. Нам говорили, что это рыночные условия, банк независимый и т.д., и вы это прекрасно все знаете”, – подчеркнул президент... https://news.finance.ua/ru/news/-/47421 ... i-zakrylis
Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили? Это сигнал от самого Зепрезидента?
Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! ))))
kmm3 написав:Курс 30 стане кінцем Зеленського. В мене були ілюзії щодо нього, але тепер остаточно розвіялись. Такий же лакей, як і петрило
От мені цікаво - тут практично всі апологети класичної теорії економіки - в якій дуже корисною вважається помірна інфляція місцевої валюти . І курс 30 на кінець 2020 - це був би абсолютно правильним ... Але - все одно купа незадоволених хоч таким , хоч сяким ...
Це псевдотеорія. Крім того, помірна інфляція - це 2-3%, нічого спільного з девальвацією, яка при зміні курсу з 25 до 30 становитиме 20%. Натомість згадайте євро по 1,4-1,5, тоді якраз відбувався бум у ЄС, долар 1,10 за євро - бум у США. Треба бути цілковитим ідіотом або матеріально зацікавленим, щоб вважати девальвацію національної валюти благом. Та що там, як у країну зайде реальний інвестор (не спекулянт), якщо очікується девальвація валюти на 20%?! Чи багато проектів дають рентабельність мінімум 20% (це тільки щоб покрити втрати через девальвацію)?
Востаннє редагувалось kmm3 в Чет 09 лип, 2020 12:37, всього редагувалось 3 разів.
rollo написав:А може не варто було малювати курс 30 у бюджеті?
Так всі хто може мислити це розуміє. Але ж йому потрібно виконувати все що наобіцяв. А гроші звідки на це взяти? Найпростіший метод - це девальвувати національну валюту. Це навіть дуже хороший варіант. Але девальвація має бути м'яка і перш за все ґрунтуватись на стані економіки країни. НБУ може допомагати цьому процесу, викуповуючи чуть більше валюти в резерви або так як він це робить зараз. Тобто активніше реагує та виходить на МБ при зміцнення гривні ніж при її девальвації. Тобто НБУ вже допомагає в інтересах Держави. Але НБУ ні в якому разі не може і не повинен цю девальвацію ініціювати чи штучно створювати!!! А президент говорить про незалежність НБУ і при цьому вимагає курс по 30! Так не можна, щоб і рибку з'їсти і ... Потрібно вибрати щось одне.
Франківськ Долар 26,9/27,0
НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?
Amat написав:Блин, народ, ну сколько можно уже клеймить Г и команду.Были даны четкие указания - привести банковское законодательство в соответствие с европейскими нормами. Иначе денег не будет.
З.Ы.Ы. И не надо мне, пожалуйста, приводить типа "внутренние инсайты", что кому и почему дал рефинанс, что Приват можно было не приватизировать и прочие "корупции". Вас там не было, когда принимались решения.
Приват приватизировали,только потому, что порошенко зачищал будущих кандидатов в президенты, а Коломойский финансировал Тимошенко...кстати спасение БС тогда было возможно благодаря запасам налички в облуправлениях НБУ, которые на момент все закрыли, а закрыли благодаря чему- порошенко хотел красть - и попросил гонтареву замутить реформу покруче, чтобы МВФ кипятком исходил, ну и замутили...В соседней Польше, в городе Жешув с населением 170 тыс чел например Нац банк есть... отсутствие облуправлений НБУ уже заметно по качеству налички, которую противно брать в руки, дошло до того, что получаешь в банкомате Ощада, а терминал Привата её не принимает - светится...
kmm3 написав:Курс 30 стане кінцем Зеленського. В мене були ілюзії щодо нього, але тепер остаточно розвіялись. Такий же лакей, як і петрило
От мені цікаво - тут практично всі апологети класичної теорії економіки - в якій дуже корисною вважається помірна інфляція місцевої валюти . І курс 30 на кінець 2020 - це був би абсолютно правильним ... Але - все одно купа незадоволених хоч таким , хоч сяким ...
Це псевдотеорія. Крім того, помірна інфляція - це 2-3%, нічого спільного з девальвацією, яка при зміні курсу з 25 до 30 становитиме 20%. Натомість згадайте євро по 1,4-1,5, тоді якраз відбувався бум у ЄС, долар 1,10 за євро - бум у США. Треба бути цілковитим ідіотом або матеріально зацікавленим, щоб вважати девальвацію національної валюти благом
Ну от прямо не знаю , що й сказати - бо самі ж економісти говорять абсолютно протилежні речі . Для експорту треба одне , для імпорту інше , для розвитку бізнесу - так , для бюджету - ось так ... Враження не законів , а просто таких собі міркувань . А тому хто правий , а хто ні - реально невідомо . Навіть "потім" починають аналізувати і робити різні висновки ... Одним словом - економіка не наука ...
Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
А вроде умный человек...
Видимо, начитался/наслушался Охри. У того при упоминании Леди Го начинается натуральная истерика.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus