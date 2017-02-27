Додано: Чет 09 лип, 2020 13:26

"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень, а гривня вы видите, какая у нас... все пострадают. Нам говорили, что это рыночные условия, Нацбанк независим и т.д. и мы это прекрасно все знаем", - заявил президент.