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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5876587758785879>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 222
Прогнозую зростання курсу долара
68%
152
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:40

  Realist написав:
  rollo написав: Але НБУ ні в якому разі не може і не повинен цю девальвацію ініціювати чи штучно створювати!!!

Франківськ
Долар 26,9/27,0


НБУ может ослабить гривну легко при этом: ему лишь надо активней пылесосить доллар и евро.
НБУ может усилить гривну: не выкупая её на МБ (от слова "совсем")
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:47

  Zebra написав: БС для пересичного стала хуже. Монополизация госами. Как следствие падение конкуренции. Падение конкуренции - падение ставок.

Сразу видно клиента Михайловского :mrgreen:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:48

26.90-26.94/26.98-27.00
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:52

  Yuri_61 написав:
  Realist написав:
  rollo написав: Але НБУ ні в якому разі не може і не повинен цю девальвацію ініціювати чи штучно створювати!!!

Франківськ
Долар 26,9/27,0


НБУ может ослабить гривну легко при этом: ему лишь надо активней пылесосить доллар и евро.
НБУ может усилить гривну: не выкупая её на МБ (от слова "совсем")

однако, если спрос на валюту будет системно превышать предложение, НБУ ничего не зробыть, в силу скудности резервов и паничности импортеров/жадности экспортеров
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 12:58

  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

 С %% на пенсионные выплаты на карты налог не берется. Изучайте матчасть.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 09 лип, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:03

  Гурман написав:"Те, що підприємства недоотримали мільйони та закрились через цей курс - це є правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа. Всі навколо нам казали, що в нас незалежний (Національний - УНІАН) банк і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але казали всім - як ми можемо жити, якщо навіть у нас бюджет порахований по курсу 30 гривень (за долар - УНІАН)[...]", - заявив Зеленський

Угу, ты бы еще по 40 посчитал :evil:
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
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Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:04

  Starikan написав:
  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

 С пенсионных выплат на карты налог не берется. Изучайте матчасть.

Доберутся и до пенсионных выплат.
Курс в бюджете заложен по 30. Как жить?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:13

МЭРТ сообщает, что за январь-май ВВП сократился на 5,9%, притом, что за январь-апрель - на 5%, а за январь-март - на 1,3%.

Путем несложных калькуляций получаем, что в мае ВВП уменьшился на 10,5%.

https://www.unian.net/economics/finance ... 67773.html
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень, а гривня вы видите, какая у нас... все пострадают. Нам говорили, что это рыночные условия, Нацбанк независим и т.д. и мы это прекрасно все знаем", - заявил президент.
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:29

  Starikan написав:
  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.

 С %% на пенсионные выплаты на карты налог не берется. Изучайте матчасть.

Приведите пример пенсионной карты, с которой не берутся налоги с % на остаток
Украина - богатая страна!
Вкладчик1234
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