Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.
С %% на пенсионные выплаты на карты налог не берется. Изучайте матчасть.
Востаннє редагувалось Starikan в Чет 09 лип, 2020 13:04, всього редагувалось 1 раз.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Гурман написав:"Те, що підприємства недоотримали мільйони та закрились через цей курс - це є правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа. Всі навколо нам казали, що в нас незалежний (Національний - УНІАН) банк і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але казали всім - як ми можемо жити, якщо навіть у нас бюджет порахований по курсу 30 гривень (за долар - УНІАН)[...]", - заявив Зеленський
Угу, ты бы еще по 40 посчитал
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.
С пенсионных выплат на карты налог не берется. Изучайте матчасть.
Доберутся и до пенсионных выплат. Курс в бюджете заложен по 30. Как жить?
"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень, а гривня вы видите, какая у нас... все пострадают. Нам говорили, что это рыночные условия, Нацбанк независим и т.д. и мы это прекрасно все знаем", - заявил президент.
Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.
С %% на пенсионные выплаты на карты налог не берется. Изучайте матчасть.
Приведите пример пенсионной карты, с которой не берутся налоги с % на остаток