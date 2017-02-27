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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5877587858795880>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 222
Прогнозую зростання курсу долара
68%
152
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:36

  Вкладчик1234 написав:Приведите пример пенсионной карты, с которой не берутся налоги с % на остаток

Банально - приватовская карта
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-kar ... naya-karta
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ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:47

  edvardd написав:кстати спасение БС тогда было возможно благодаря запасам налички в облуправлениях НБУ,

давайте вы уж лучше про паритет евро к доллару
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 13:48

Ще раз за девальвацію


Вітаюсь совсіма!

Я вже давав цю табличку по роках!

Девальвація /ревальвація доляра по роках:
2015 - 50,98% девальвація,
2016 - 14,33% девальвація,
2017 - 5,15% девальвація,
2018 - -0,72% ревальвація,
2019 - -13,91% ревальвація,
2020 - 13,76% девальвація.

Так хто там хоче девальвацію у 10 відсотків у цьому році???

Молодці, то вони мабуть хочуть трошки укріпити гривню, бо, ПІДКРЕСЛЮЮ, маємо на моменті 13.76 відсотків. З початку року з 23,80 грн./дол. стартували!!!

Як получимо 30 грн./дол. будемо мати по року девальвацію (30-23,8)/23,8*100 = 26,05%

І які довбні забажали повернутися в після 2015 початок 2016 років?

Я б на місці президента, якщо не може побороти, то хай очолить виізд заробітчан за валютою у Європу.

Хай їм допомагає не тільки міркуванням о 30 грн./дол., а видає кредити на перший час до першої зарплатні під 5-7-9 відсотків, та його креатівщики ще багато чого цікавого намудрують!!! А що, кредити під першу зарплату під 5-7-9 у гривні гарантовано повернуться з 26,05% девальвації доляра при курсі 30 грн./дол. (а для євро ще більшої величини)!

А що, я і сам не очікував такого... :shock:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:05

  ramzes4 написав:
  Вкладчик1234 написав:Приведите пример пенсионной карты, с которой не берутся налоги с % на остаток

Банально - приватовская карта
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-kar ... naya-karta

Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита.
Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.

Я уточню, научился ли приват различать пенсию и непенсию, и начислять проценты деньгами.

Кроме этого других вариантов нет?
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:08

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма!

Я вже давав цю табличку по роках!

Девальвація /ревальвація доляра по роках:
2015 - 50,98% девальвація,
2016 - 14,33% девальвація,
2017 - 5,15% девальвація,
2018 - -0,72% ревальвація,
2019 - -13,91% ревальвація,
2020 - 13,76% девальвація.

Так хто там хоче девальвацію у 10 відсотків у цьому році???

Молодці, то вони мабуть хочуть трошки укріпити гривню, бо, ПІДКРЕСЛЮЮ, маємо на моменті 13.76 відсотків. З початку року з 23,80 грн./дол. стартували!!!

Як получимо 30 грн./дол. будемо мати по року девальвацію (30-23,8)/23,8*100 = 26,05%

І які довбні забажали повернутися в після 2015 початок 2016 років?

Я б на місці президента, якщо не може побороти, то хай очолить виізд заробітчан за валютою у Європу.

Хай їм допомагає не тільки міркуванням о 30 грн./дол., а видає кредити на перший час до першої зарплатні під 5-7-9 відсотків, та його креатівщики ще багато чого цікавого намудрують!!! А що, кредити під першу зарплату під 5-7-9 у гривні гарантовано повернуться з 26,05% девальвації доляра при курсі 30 грн./дол. (а для євро ще більшої величини)!

А що, я і сам не очікував такого... :shock:

ВО

Хай щастить!

а тепер ще склади табличку з такими колонками:
гривнева інфляція - доларова інфляція - депозитний індекс на грн
і добав 2014 рік, тоді складеться повна картина, а так брати девал відносно ПА23, ну хз., може можна для красоти і переконливості
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:09

  rollo написав:
  sergey_sryvkin написав:
  rollo написав:Интересно, если бы Зе написал на этом форуме, то что бы ему ответили?
Это сигнал от самого Зепрезидента? :shock:

Поставив би між долярчиком та юрієм

Добре. Але ті два не президенти України.

В моєму бан-листі не тільки лише президенти :)
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:20

  juristkostya написав:
  edvardd написав:кстати спасение БС тогда было возможно благодаря запасам налички в облуправлениях НБУ,

давайте вы уж лучше про паритет евро к доллару

только одно условие: еще немного подрастёт, я продам, а вот потом уже Эдварда с Паритетом позовём.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:26

  ramzes4 написав:
  Вкладчик1234 написав:Приведите пример пенсионной карты, с которой не берутся налоги с % на остаток

Банально - приватовская карта
https://privatbank.ua/ru/platezhnie-kar ... naya-karta

Уточнил: приват уже научился начислять проценты по карте деньгами, и отличать пенсионные деньги от других без необходимости кучи манипуляций клиентом.

Других банков, обеспечивающих "безналоговый рай для пенсионеров", аналогично держателям ОВГЗ, - нет?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 лип, 2020 14:31, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

yama написав:"То, что предприятия недополучили миллионы и закрылись из-за этого курса - это правда. Мы с этим боролись с самого начала моей каденции, с лета. Все вокруг нам говорили, что у нас независимый банк и мы поддерживаем независимость Национального банка Украины, но говорили всем - как мы можем жить, если даже у нас бюджет посчитан по курсу 30 гривень, а гривня вы видите, какая у нас... все пострадают. Нам говорили, что это рыночные условия, Нацбанк независим и т.д. и мы это прекрасно все знаем", - заявил президент.
Уже страниц пять как это обсуждается.
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