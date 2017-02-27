Додано: Чет 09 лип, 2020 14:37

Уважаемые модераторы, не буду говорить о предвзятости это и в самом деле уже ни к чему, но хотелось бы сказать об обыкновенной последовательности и логичности действий и простом уважении. Если комментарий удаляется из-за каких то нарушений, то почему эти нарушения уже отсутствуют в ответе вместе с цитатой удаленного сообщения? К тому же все это имеет место для определенного круга, если таким образом поддерживается элитность рейтинга ТОПов, то она ничем не лучше того пузыря комментарии о котором и почили в бозе.В противном случае любые обсуждения это трата времени и не стоит ни сил ни времени и если его "ценят" подобным образом, попробуйте на досуге наполнять сущностью оберегаемое направление самостоятельно и тратье свое время на форуме избранных.С уважением,