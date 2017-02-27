Уважаемые модераторы, не буду говорить о предвзятости это и в самом деле уже ни к чему, но хотелось бы сказать об обыкновенной последовательности и логичности действий и простом уважении. Если комментарий удаляется из-за каких то нарушений, то почему эти нарушения уже отсутствуют в ответе вместе с цитатой удаленного сообщения? К тому же все это имеет место для определенного круга, если таким образом поддерживается элитность рейтинга ТОПов, то она ничем не лучше того пузыря комментарии о котором и почили в бозе. viewtopic.php?p=5009469#p5009469 В противном случае любые обсуждения это трата времени и не стоит ни сил ни времени и если его "ценят" подобным образом, попробуйте на досуге наполнять сущностью оберегаемое направление самостоятельно и тратье свое время на форуме избранных. С уважением,
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 лип, 2020 14:53, всього редагувалось 2 разів.
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Puente написав: НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?
Так, згідний із інфляцією вони перестарались. Думаю самі розуміють. Але ж ніхто не міг спрогнозувати вірус та демпінг саудитів по нафті. Ви бачили ціни на нафту та газ? Також зауважу, що Президент та Кабмін вимагають іпотеку під 10%. Не може бути облікова ставка 5-6%, іпотека під 10% і також інфляція 10%. Я згідний із вами, що в теперішніх умовах коронакризи, інфляція в 10% штовхала би економіку вгору, вірніше не давала би падати так сильно. Але тоді потрібно буде піднімати облікову ставку. Так не буває щоб і те і те було високим. А в загальному все про що ми говоримо - це тільки похідні. Основна проблема криється у відсутності верховенства права та відсутності судової реформи. Корупція та все інше - це тільки похідні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
в продолжение: НБУ курсом легко управлять: предлагать на мелких объёмах МБ много доллара по низкому курсу (хоть па20) и тем самым заставит других продавать доллар также дёшево(а куда те денутся, если им срочно гривна будет нужна). Или, наоборот, выйти с запросом на 3 лярда на МБ. А долларов нет в таких объёмах. Там где большой спрос, возникает предложение по спекулятивному курсу. Подтянутся спекули с курсом па30 предложат доллар для НБУ сколько тот хочет. Большой спрос порождает повышение цен на актив. Маленький спрос вынуждает продавцов уменьшить свои хотелки. Мои такие рассуждения.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 09 лип, 2020 15:26, всього редагувалось 2 разів.