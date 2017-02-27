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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5877587858795880

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 222
Прогнозую зростання курсу долара
68%
152
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 222
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Уважаемые модераторы, не буду говорить о предвзятости это и в самом деле уже ни к чему, но хотелось бы сказать об обыкновенной последовательности и логичности действий и простом уважении. Если комментарий удаляется из-за каких то нарушений, то почему эти нарушения уже отсутствуют в ответе вместе с цитатой удаленного сообщения? К тому же все это имеет место для определенного круга, если таким образом поддерживается элитность рейтинга ТОПов, то она ничем не лучше того пузыря комментарии о котором и почили в бозе.
viewtopic.php?p=5009469#p5009469
В противном случае любые обсуждения это трата времени и не стоит ни сил ни времени и если его "ценят" подобным образом, попробуйте на досуге наполнять сущностью оберегаемое направление самостоятельно и тратье свое время на форуме избранных.
С уважением,
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 лип, 2020 14:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 14:39

  чик написав:komp
на это и рассчитывал. у рашки взяли 3ярда, могли ешо 12 получить, но всё изменила революция (с)...

За 15 млрд. Украину оркам продать с потрохами, главное чтоб дурные проценты годик-другой покапали!
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:09

  Puente написав:
НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?

Так, згідний із інфляцією вони перестарались. Думаю самі розуміють. Але ж ніхто не міг спрогнозувати вірус та демпінг саудитів по нафті. Ви бачили ціни на нафту та газ?
Також зауважу, що Президент та Кабмін вимагають іпотеку під 10%. Не може бути облікова ставка 5-6%, іпотека під 10% і також інфляція 10%.
Я згідний із вами, що в теперішніх умовах коронакризи, інфляція в 10% штовхала би економіку вгору, вірніше не давала би падати так сильно. Але тоді потрібно буде піднімати облікову ставку. Так не буває щоб і те і те було високим.
А в загальному все про що ми говоримо - це тільки похідні. Основна проблема криється у відсутності верховенства права та відсутності судової реформи. Корупція та все інше - це тільки похідні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

в продолжение:
НБУ курсом легко управлять: предлагать на мелких объёмах МБ много доллара по низкому курсу (хоть па20) и тем самым заставит других продавать доллар также дёшево(а куда те денутся, если им срочно гривна будет нужна).
Или, наоборот, выйти с запросом на 3 лярда на МБ. А долларов нет в таких объёмах. Там где большой спрос, возникает предложение по спекулятивному курсу. Подтянутся спекули с курсом па30 предложат доллар для НБУ сколько тот хочет.
Большой спрос порождает повышение цен на актив.
Маленький спрос вынуждает продавцов уменьшить свои хотелки.
Мои такие рассуждения.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 09 лип, 2020 15:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 15:25

Поднялись немного, 27 прием
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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