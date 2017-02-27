Уважаемые модераторы, не буду говорить о предвзятости это и в самом деле уже ни к чему, но хотелось бы сказать об обыкновенной последовательности и логичности действий и простом уважении. Если комментарий удаляется из-за каких то нарушений, то почему эти нарушения уже отсутствуют в ответе вместе с цитатой удаленного сообщения? К тому же все это имеет место для определенного круга, если таким образом поддерживается элитность рейтинга ТОПов, то она ничем не лучше того пузыря комментарии о котором и почили в бозе. viewtopic.php?p=5009469#p5009469 В противном случае любые обсуждения это трата времени и не стоит ни сил ни времени и если его "ценят" подобным образом, попробуйте на досуге наполнять сущностью оберегаемое направление самостоятельно и тратье свое время на форуме избранных. С уважением,
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 09 лип, 2020 14:53, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Puente написав: НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?
Так, згідний із інфляцією вони перестарались. Думаю самі розуміють. Але ж ніхто не міг спрогнозувати вірус та демпінг саудитів по нафті. Ви бачили ціни на нафту та газ? Також зауважу, що Президент та Кабмін вимагають іпотеку під 10%. Не може бути облікова ставка 5-6%, іпотека під 10% і також інфляція 10%. Я згідний із вами, що в теперішніх умовах коронакризи, інфляція в 10% штовхала би економіку вгору, вірніше не давала би падати так сильно. Але тоді потрібно буде піднімати облікову ставку. Так не буває щоб і те і те було високим. А в загальному все про що ми говоримо - це тільки похідні. Основна проблема криється у відсутності верховенства права та відсутності судової реформи. Корупція та все інше - це тільки похідні.
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
в продолжение: НБУ курсом легко управлять: предлагать на мелких объёмах МБ много доллара по низкому курсу (хоть па20) и тем самым заставит других продавать доллар также дёшево(а куда те денутся, если им срочно гривна будет нужна). Или, наоборот, выйти с запросом на 3 лярда на МБ. А долларов нет в таких объёмах. Там где большой спрос, возникает предложение по спекулятивному курсу. Подтянутся спекули с курсом па30 предложат доллар для НБУ сколько тот хочет. Большой спрос порождает повышение цен на актив. Маленький спрос вынуждает продавцов уменьшить свои хотелки. Мои такие рассуждения.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Чет 09 лип, 2020 15:26, всього редагувалось 2 разів.
Yuri_61 написав:в продолжение: НБУ курсом легко управлять: предлагать на мелких объёмах МБ много доллара по низкому курсу (хоть па20) и тем самым заставит других продавать доллар также дёшево(а куда те денутся, если им срочно гривна будет нужна). Или, наоборот, выйти с запросом на 3 лярда на МБ. А долларов нет в таких объёмах. Там где большой спрос, возникает предложение по спекулятивному курсу. Подтянутся спекули с курсом па30 предложат доллар для НБУ сколько тот хочет. Большой спрос порождает повышение цен на актив. Маленький спрос вынуждает продавцов уменьшить свои хотелки. Мои такие рассуждения.
Блин. Как же туго до вас (нет, не только до вас) доходит. НБУ не может управлять курсом. Он лишь может создавать какие-то условия для ускорения или замедления процессов, но не смены тренда. Вы, видать, идеологически член зеленой команды раз предлагаете такие простые решения для таких сложных ситуаций. Если НБУ выйдет на МБ с предложением доллара по 20, то это предложение будет мгновенно выкуплено главными игроками, в основном в "закрома". Потому что котировки украинской валюты в мире не зависят от цифр на МБ или в обменниках. Они объективны и могут влиять на обменный курс, но не наоборот. Опять же, если НБУ будет покупать по 35, то ему скормят весь доллар в стране и это не значит, что курс немедленно изменится на 5 грн. Почему НБУ не будет делать этого даже если бы и мог? Пардон, тут мегабайты траффика уже потрачены на объяснения, но до вас всё не доходит. Смысл тратить еще время? Да и вам советую перестать возбуждаться по этому поводу и принять это как данность. Всё равно вам, видать, это не доступно.
Гурман написав:"Те, що підприємства недоотримали мільйони та закрились через цей курс - це є правда. Ми з цим боролися з самого початку моєї каденції, з літа. Всі навколо нам казали, що в нас незалежний (Національний - УНІАН) банк і ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але казали всім - як ми можемо жити, якщо навіть у нас бюджет порахований по курсу 30 гривень (за долар - УНІАН)[...]", - заявив Зеленський
Угу, ты бы еще по 40 посчитал
Видишь профессор, какая у людей короткая память?! Им кажется, что чем больше гривен за доллар, тем богаче живем. Уже забыли эту "богатую" жизнь в 90-е и даже 5 лет назад. Несут какой-то бред про бизнес и экспортеров. Неучи. Никто не вспомнит опыт Чехии - в 90-е годы вся Восточная Европа летела в пропасть девальвации и гиперинфляции, а в Чехии ревал и бурно развивалась экономика. А все потому, что правительство не насиловало нацбанк опустить крону и провести прямую эмиссию, а занималось своим делом - улучшало бизнес-климат, проводило дерегуляцию и демонополизацию. Всё! Поперли инвесторы, резко росли з/п номинально в кронах и в долларах за счет ревала. Пять лет и уже Европа в полном смысле слова. Потом нечто подобное повторил потом Миша в Грузии. И им не требовалось опускать курс национальной валюты. А у нас опустить курс гривны, чтоб поддержать отсталых и неконкурентноспособных сырьевиков и монополистов, чтоб они обновили свои яхты и лондонские аппартаменты, спекулянтов-банкиров и прочую нечисть. А плебс, вместо того чтоб возмущаться этой ситуации, с пеной у рта защищает своих грабителей и зеленых тупиков, которые по своей безграмотности порют такую х.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................09.07.2020.............10.07.2020 дата розрахунку...............08.07.2020..............09.07.2020 Євро..................................30,4295...................30,5359 Долар США.......................26,9514...................26,9335 После полудня доллар отыграл около трети копейки. Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред на копейку снизу и начали торговать. Около 11 подросли на 1.5 копейки и уравновесились, чуть-чуть не дотянув до уровня вчерашнего закрытия. Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно. Перед обедом приподнялись на 1.5 копейки, расширив на полкопейки спред, что говорит о невысоких оборотах. После обеда на копейку опустились. Официальный курс встретили котировками 26.9300 - 26.9550. За день выросли на 3 копейки относительно открытия, вернувшись на уровень вчерашнего закрытия. Сессия получилась ненамного веселее, чем вчера. Вся дневная разнонаправленная динамика уместилась в диапазон 4 копейки.
Этот день в истории: 2019 - 25.4892 (-12) +145 2018 - 26.2498 (-7) +69
2017 - 26.0230 (-4) 2016 - 24.8368 (+2)
p_vovk74 написав:Блин. Как же туго до вас (нет, не только до вас) доходит. НБУ не может управлять курсом.
Давайте будем снисходительнее. Коль это не доходит даже до тех, кто хочет управлять НБУ, форумчанам такое непонимание простительно
09.07.20 15:22 Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.
Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!