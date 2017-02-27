Додано: Чет 09 лип, 2020 15:50

Yuri_61 написав: в продолжение:

НБУ курсом легко управлять: предлагать на мелких объёмах МБ много доллара по низкому курсу (хоть па20) и тем самым заставит других продавать доллар также дёшево(а куда те денутся, если им срочно гривна будет нужна).

Или, наоборот, выйти с запросом на 3 лярда на МБ. А долларов нет в таких объёмах. Там где большой спрос, возникает предложение по спекулятивному курсу. Подтянутся спекули с курсом па30 предложат доллар для НБУ сколько тот хочет.

Большой спрос порождает повышение цен на актив.

Маленький спрос вынуждает продавцов уменьшить свои хотелки.

Мои такие рассуждения. в продолжение:НБУ курсом легко управлять: предлагать на мелких объёмах МБ много доллара по низкому курсу (хоть па20) и тем самым заставит других продавать доллар также дёшево(а куда те денутся, если им срочно гривна будет нужна).Или, наоборот, выйти с запросом на 3 лярда на МБ. А долларов нет в таких объёмах. Там где большой спрос, возникает предложение по спекулятивному курсу. Подтянутся спекули с курсом па30 предложат доллар для НБУ сколько тот хочет.Большой спрос порождает повышение цен на актив.Маленький спрос вынуждает продавцов уменьшить свои хотелки.Мои такие рассуждения.

Блин. Как же туго до вас (нет, не только до вас) доходит.НБУ не может управлять курсом. Он лишь может создавать какие-то условия для ускорения или замедления процессов, но не смены тренда.Вы, видать, идеологически член зеленой команды раз предлагаете такие простые решения для таких сложных ситуаций.Если НБУ выйдет на МБ с предложением доллара по 20, то это предложение будет мгновенно выкуплено главными игроками, в основном в "закрома". Потому что котировки украинской валюты в мире не зависят от цифр на МБ или в обменниках. Они объективны и могут влиять на обменный курс, но не наоборот.Опять же, если НБУ будет покупать по 35, то ему скормят весь доллар в стране и это не значит, что курс немедленно изменится на 5 грн.Почему НБУ не будет делать этого даже если бы и мог? Пардон, тут мегабайты траффика уже потрачены на объяснения, но до вас всё не доходит. Смысл тратить еще время? Да и вам советую перестать возбуждаться по этому поводу и принять это как данность. Всё равно вам, видать, это не доступно.