Сибарит написав:

p_vovk74 написав: Блин. Как же туго до вас (нет, не только до вас) доходит.

НБУ не может управлять курсом. Блин. Как же туго до вас (нет, не только до вас) доходит.НБУ не может управлять курсом.

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................09.07.2020.............10.07.2020дата розрахунку...............08.07.2020..............09.07.2020Євро..................................30,4295...................30,5359Долар США.......................26,9514...................После полудня доллар отыграл около трети копейки.Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред на копейку снизу и начали торговать. Около 11 подросли на 1.5 копейки и уравновесились, чуть-чуть не дотянув до уровня вчерашнего закрытия. Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно.Перед обедом приподнялись на 1.5 копейки, расширив на полкопейки спред, что говорит о невысоких оборотах. После обеда на копейку опустились.Официальный курс встретили котировками 26.9300 - 26.9550. За день выросли на 3 копейки относительно открытия, вернувшись на уровень вчерашнего закрытия.Сессия получилась ненамного веселее, чем вчера. Вся дневная разнонаправленная динамика уместилась в диапазон 4 копейки.Этот день в истории:2019 - 25.4892 (-12) +1452018 - 26.2498 (-7) +692017 - 26.0230 (-4)2016 - 24.8368 (+2)Давайте будем снисходительнее.Коль это не доходит даже до тех, кто хочет управлять НБУ, форумчанам такое непонимание простительно