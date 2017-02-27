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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лип, 2020 16:14
Сибарит написав: p_vovk74 написав:
Блин. Как же туго до вас (нет, не только до вас) доходит.
НБУ не может управлять курсом.
Давайте будем снисходительнее.
Коль это не доходит даже до тех, кто хочет управлять НБУ, форумчанам такое непонимание простительно
Я не против и я готов прощать подобные заявки новичкам. Но коллега Юрий с нами с 2015 (правда, его стиль резко поменялся пару месяцев назад,в идать аккаунтом сейчас управляет другой человек).
Очень обидно, что с уходом Дяди Саши всё так быстро испоганилось и форум превратился в помойку. Ценность форума просто катастрофически девальвировалась именно в тематическом контексте.
Большое спасибо вам и еще буквально паре человек из старой команды из-за которых я сюда еще захожу и читаю.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:16
komp написав:
Ни дня без ВЕЛИКИХ указаний:
09.07.20 15:22
Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.
Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!
Видать, получил заказ от девелоперов на втюхивание недостроя лохам.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:19
Та що ви від цього Зеленського хочете ? І він не знає , що робити , і люди навколо нього - і підказати нікому - тим більше , що і підкажчики теж по суті не знають ... Суєта ... Про валюту йому сказали , про іпотеку - сам здогадався ... Нічого такого . Треба ж йому щось говорити - от і говорить ...
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Puente
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:24
Puente написав:
Та що ви від цього Зеленського хочете ? І він не знає , що робити , і люди навколо нього - і підказати нікому - тим більше , що і підкажчики теж по суті не знають ... Суєта ... Про валюту йому сказали , про іпотеку - сам здогадався ... Нічого такого . Треба ж йому щось говорити - от і говорить ...
Ну он же обещал сильную экономическую команду и отвечает за нее, а сейчас эта команда Милованов на Устенко, Устенко на Милованове, идиот на идиоте, во главе со старшим идиотом Ермаком.
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Libo
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:27
16-15:
Харьков 26.98 - 27.01 (утром 26.97 - 27.01),
диапазон цен наличного доллара: 26.95..26.98 - 27.01..27.03 (ПОВ, опт).
На текущий момент по сравнению с утром курс наличного доллара в Харькове, Сумах и Полтаве практически не изменился.
Сумы 26.90 - 27.05 (26.90 - 27.05)
Полтава 26.95 - 27.00 (26.95 - 27.00)
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:31
Libo написав: Puente написав:
Та що ви від цього Зеленського хочете ? І він не знає , що робити , і люди навколо нього - і підказати нікому - тим більше , що і підкажчики теж по суті не знають ... Суєта ... Про валюту йому сказали , про іпотеку - сам здогадався ... Нічого такого . Треба ж йому щось говорити - от і говорить ...
Ну он же обещал сильную экономическую команду и отвечает за нее, а сейчас эта команда Милованов на Устенко, Устенко на Милованове, идиот на идиоте, во главе со старшим идиотом Ермаком.
В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:32
komp написав:
Ни дня без ВЕЛИКИХ указаний:
09.07.20 15:22
Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.
Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!
уже обзванивают банки, с понедельника депоставки вниз
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:38
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................09.07.2020.............10.07.2020
дата розрахунку...............08.07.2020..............09.07.2020
Євро..................................30,4295...................30,5359
Долар США.......................26,9514...................26,9335
После полудня доллар отыграл около трети копейки.
Открылись на 3 копейки ниже вчерашнего закрытия со спредом 3 копейки. Наскоро хлебнув кофе, сузили спред на копейку снизу и начали торговать. Около 11 подросли на 1.5 копейки и уравновесились, чуть-чуть не дотянув до уровня вчерашнего закрытия. Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно.
Перед обедом приподнялись на 1.5 копейки, расширив на полкопейки спред, что говорит о невысоких оборотах. После обеда на копейку опустились.
Официальный курс встретили котировками 26.9300 - 26.9550. За день выросли на 3 копейки относительно открытия, вернувшись на уровень вчерашнего закрытия.
Сессия получилась ненамного веселее, чем вчера. Вся дневная разнонаправленная динамика уместилась в диапазон 4 копейки.
Этот день в истории:
2019 - 25.4892 (-12) +145
2018 - 26.2498 (-7) +69
2017 - 26.0230 (-4)
2016 - 24.8368 (+2)
p_vovk74 написав:
Блин. Как же туго до вас (нет, не только до вас) доходит.
НБУ не может управлять курсом.
Давайте будем снисходительнее.
Коль это не доходит даже до тех, кто хочет управлять НБУ, форумчанам такое непонимание простительно
Мова йшла, що завдання НБУ підтримувати стабільність курсу гривні.
А коментатори почали видумувати що "хочуть щоб НБУ керував курсом".
Толсто.
https://fi202x.blogspot.com/
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:39
Libo написав:
А плебс, вместо того чтоб возмущаться этой ситуации, с пеной у рта защищает своих грабителей и зеленых тупиков, которые по своей безграмотности порют такую х.
тебе, прид.урку, и таким как ты, прид.уркам, умные люди говорили: одумайтесь, безумцы.
но ты за зелёного глорил, аж монитор заплёвывал.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 16:46
komp написав:Libo
Тебе напомнить твои посты как радостно верещал про ЗЕрплату в 1000 дол. в этом году, которой нас осчастливит новый преЗЕдент?
Моя зарплата в этом году значительно выше озвученного уровня.
Мне за державу и народ обидно.
Заблуждался.
Как говорит полковник разведки Девятов - истина одна, заблуждение многолико, а правда у каждого своя.
Я не виноват в моем заблуждении ибо думал, что Украину на сей раз рок минёт.
Не минул.
Какой рок?
Господь выбирает нам в лидеры толковых и ярких людей, но после назначения лишает их разума.
На следующих выборах не молитесь о самом умном, а молитесь о том, чтобы Господь не лишал вашего избранника разума, как он жестоко поступил с предыдущими.
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Libo
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