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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5879588058815882

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:53

  Вкладчик1234 написав:
  Starikan написав:
  Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.
С %% на пенсионные выплаты на карты налог не берется. Изучайте матчасть.
Приведите пример пенсионной карты, с которой не берутся налоги с % на остаток

Приват
Отримуйте 7% на залишок за карткою
Відсотки, нараховані на пенсійні виплати, не оподатковуються.
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... naya-karta
Конечно, если вы перебросите на карту "посторонние" деньги - с %% по ним будет браться налог.

Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита.
Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.

Это всё в прошлом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров.
Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus
Starikan
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:59

  vovamuha007 написав:В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. :)


Ну еще не хватало, чтоб правительство сказало, что вам пипяо.
Оно должно дарить вам надежду.
А дальше как получится. Они ж знают, что вы в любом случае на картохе выживете.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:03

Инфляция в июне слегка увеличилась, но все равно остается на низком уровне 2,4% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен вырос к маю на 0,2%.

Прибавляют цены на еду (+4,2% за год), уменьшаются - на импорт (-4% одежда/обувь, спасибо НБУ), ну и углеводороды, естественно (-26,5%-52,5%).

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/84.pdf
zРадио
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