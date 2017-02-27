Zebra написав:Какие же глупцы тут выгораживают тех, кто с точки зрения справедливости поступил с пересичными не честно - на доходы крупного капитала в ОВГЗ (а это на минуточку 765 млрд грн облигаций) налога нет и военного сбора нет, а на депозиты даже бабушкам пенсионеркам, которые на остаток по своим картам получают жалкие проценты, и то списывают налог и военный сбор.
С %% на пенсионные выплаты на карты налог не берется. Изучайте матчасть.
Приведите пример пенсионной карты, с которой не берутся налоги с % на остаток
Приват
Отримуйте 7% на залишок за карткою Відсотки, нараховані на пенсійні виплати, не оподатковуються.
Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита. Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.
Это всё в прошлом.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю паникеров и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus