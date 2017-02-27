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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5880588158825883>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 16:59

  vovamuha007 написав:В правительстве считают, что Украина прошла критическую стадию экономического кризиса, и вышла на восстановление.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко. :)


Ну еще не хватало, чтоб правительство сказало, что вам пипяо.
Оно должно дарить вам надежду.
А дальше как получится. Они ж знают, что вы в любом случае на картохе выживете.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:03

Инфляция в июне слегка увеличилась, но все равно остается на низком уровне 2,4% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен вырос к маю на 0,2%.

Прибавляют цены на еду (+4,2% за год), уменьшаются - на импорт (-4% одежда/обувь, спасибо НБУ), ну и углеводороды, естественно (-26,5%-52,5%).

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/84.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:31

  zРадио написав:Инфляция в июне слегка увеличилась, но все равно остается на низком уровне 2,4% в годовом исчислении. Индекс потребительских цен вырос к маю на 0,2%.

Прибавляют цены на еду (+4,2% за год), уменьшаются - на импорт (-4% одежда/обувь, спасибо НБУ), ну и углеводороды, естественно (-26,5%-52,5%).

http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2020/07/84.pdf

а якщо включити коронавірусні потяги УЗ, де замість плацкарти за 100 тепер інтерсіті за 400, інфляція заграє іншими фарбами
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:47

flyman
Завтрашний плацкарт с Херсона во Львов, даже количество мест не ограничили в вагоне...
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motosmile
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:50

  p_vovk74 написав:
  komp написав:Ни дня без ВЕЛИКИХ указаний:
09.07.20 15:22
Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.


Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!

Видать, получил заказ от девелоперов на втюхивание недостроя лохам.

Все он правильно делает. Сцарь указания хорошие дает, а бояре плохие)))) Все для рейтинга
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:56

  motosmile написав:flyman
Завтрашний плацкарт с Херсона во Львов, даже количество мест не ограничили в вагоне...
Зображення

Я дивився до Києва з Тернополя.
Дякую, цікавий варіант до Козятина (далі електричкою), а Біла Церква, виходить закрита, наступна зупинка аж в Корсуні.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 17:57

  никто написав:
  p_vovk74 написав:
  komp написав:Ни дня без ВЕЛИКИХ указаний:

09.07.20 15:22
Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых.
Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.

Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!

Видать, получил заказ от девелоперов на втюхивание недостроя лохам.

Все он правильно делает. Сцарь указания хорошие дает, а бояре плохие)))) Все для рейтинга

УКО достроять?
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:07

  Starikan написав:
  asti написав:
  Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия.
Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло.
Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
А вроде умный человек...

Видимо, начитался/наслушался Охри.
У того при упоминании Леди Го начинается натуральная истерика.

Десь на початку 2000-х після селекторної наради, яку проводила тодішній віце-премєр "Леді Ю", зайшла мова про неї з однією людиною, яка була особисто знайома з нею. Його відгук про неї "якщо б хтось з пацанів "кинув" стільки народу, як вона, його вже давно б прикопали" мене тоді неприємно вразив. Скажу чесно, мені подобалося, як тендітна симпатична молода жінка тоді конкретно "взула" братів Суркісів, навівши порядок в електроенергетиці. Але з часом я "подорослішав", та й інформації в мене трохи побільшало, так що ці слова для мене вже не звучали так дико.
Можливо, і Вам пора скинути рожеві окуляри?
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:23

  flyman написав:
  никто написав:
  p_vovk74 написав:Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!

Видать, получил заказ от девелоперов на втюхивание недостроя лохам.

Все он правильно делает. Сцарь указания хорошие дает, а бояре плохие)))) Все для рейтинга

УКО достроять?[/quote]
Не знаю. Но уже один виноватый нашелся -нбу. и далее будет :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:36

Кстати, кто еще не успел затариться золотом? :roll:
Поспешите. :roll:
В Киргизии уже запретили продажу золота в слитках и монетах с формулировкой "в целях снижения риска распространения COVID-19".
:lol: :lol: :lol:
Libo
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