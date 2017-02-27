09.07.20 15:22 Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.
Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!
Видать, получил заказ от девелоперов на втюхивание недостроя лохам.
Все он правильно делает. Сцарь указания хорошие дает, а бояре плохие)))) Все для рейтинга
09.07.20 15:22 Ставка по ипотеке во всех банках должна быть не выше 10%, - Зеленский Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что коммерческие и государственные банки в Украине должны давать ипотечные кредиты максимум под 10% годовых. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса Волынской области.
Шота этот се-реал голабородьки начинает доставать!
Видать, получил заказ от девелоперов на втюхивание недостроя лохам.
Все он правильно делает. Сцарь указания хорошие дает, а бояре плохие)))) Все для рейтинга
Искатель написав:"Леди Го" - известная сволочь. Еще долго в банковской среде будут плеваться ей вслед. То, что она сделала, достойно не одного пожизненного. Недаром сбежала подальше от правосудия. Поставить на главу НБУ ее подельницу Катю Рожкову - ее голубая мечта, но это было бы слишком нагло. Пусть рисуется пока. Троцкого достали в Мексике, достанут и ее рано или поздно.
А вроде умный человек...
Видимо, начитался/наслушался Охри. У того при упоминании Леди Го начинается натуральная истерика.
Десь на початку 2000-х після селекторної наради, яку проводила тодішній віце-премєр "Леді Ю", зайшла мова про неї з однією людиною, яка була особисто знайома з нею. Його відгук про неї "якщо б хтось з пацанів "кинув" стільки народу, як вона, його вже давно б прикопали" мене тоді неприємно вразив. Скажу чесно, мені подобалося, як тендітна симпатична молода жінка тоді конкретно "взула" братів Суркісів, навівши порядок в електроенергетиці. Але з часом я "подорослішав", та й інформації в мене трохи побільшало, так що ці слова для мене вже не звучали так дико. Можливо, і Вам пора скинути рожеві окуляри?