Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита. Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.
Это всё в прошлом.
Единичный пример, который и сам недавно исправился, не стоит выдавать за "стандарт" в банковской системе.
А "стандарт" - пенсионные карты и счета ничем не отличаются от остальных, в плане начисления налогов (на бумаге - да, отличаются. А на практике - нет, кроме привата)
Puente написав:НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?
прошу уточнить: для экономики нужны депозиты под 6% и инфляция хотябы под 10%? всё правильно понял?