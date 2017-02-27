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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5880588158825883

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:37

  Starikan написав:Приват
Отримуйте 7% на залишок за карткою
Відсотки, нараховані на пенсійні виплати, не оподатковуються.
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... naya-karta
Конечно, если вы перебросите на карту "посторонние" деньги - с %% по ним будет браться налог.

Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита.
Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.

Это всё в прошлом.

Единичный пример, который и сам недавно исправился, не стоит выдавать за "стандарт" в банковской системе.

А "стандарт" - пенсионные карты и счета ничем не отличаются от остальных, в плане начисления налогов (на бумаге - да, отличаются. А на практике - нет, кроме привата)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:42

  Puente написав:НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?


прошу уточнить: для экономики нужны депозиты под 6% и инфляция хотябы под 10%? всё правильно понял?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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