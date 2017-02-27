Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита. Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.
Это всё в прошлом.
Единичный пример, который и сам недавно исправился, не стоит выдавать за "стандарт" в банковской системе.
А "стандарт" - пенсионные карты и счета ничем не отличаются от остальных, в плане начисления налогов (на бумаге - да, отличаются. А на практике - нет, кроме привата)
Realist написав:Так, згідний із інфляцією вони перестарались. Думаю самі розуміють. Але ж ніхто не міг спрогнозувати вірус та демпінг саудитів по нафті. Ви бачили ціни на нафту та газ? Також зауважу, що Президент та Кабмін вимагають іпотеку під 10%. Не може бути облікова ставка 5-6%, іпотека під 10% і також інфляція 10%. Я згідний із вами, що в теперішніх умовах коронакризи, інфляція в 10% штовхала би економіку вгору, вірніше не давала би падати так сильно. Але тоді потрібно буде піднімати облікову ставку. Так не буває щоб і те і те було високим. А в загальному все про що ми говоримо - це тільки похідні. Основна проблема криється у відсутності верховенства права та відсутності судової реформи. Корупція та все інше - це тільки похідні.
Це далеко не перші похідні... Все глибше, але простіше. І суддя, і злочинець, і пересічний - особистості зі своєю сімейною історією виховання. І всі вони в нашій шкільній футбольній команді... Що ж нам робити з такою командою на чемпіонаті світу?
Puente написав:НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?
прошу уточнить: для экономики нужны депозиты под 6% и инфляция хотябы под 10%? всё правильно понял?
uaprofi написав: если банки выдавали (и вадают!) кредиты под 36%, 42%, 60% это что?
и да учётная ставка 6%, депозиты уже 10%
где кредиты под 12%? будут ? говорят приват уже снизил на 0,1% - а когда будет кредит под 10?
ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены. и еще там грейс-период. Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож
кредиты для бизнеса были 15-22%. а снижение кредитов произойдет, когда ваши стовпчики закончатся - пока ресурс у банков дорогой
были депозиты условно под 20% ставки по кредиткам условно 40% - разница в 2 раза сейчас депозиты условно под 10% (минус налог будет 8%), а кредиты условно под теже 40 - разница в 4 раза!!! клиентов за лохов держат?
и ещё банкам не возвращают в основном то что выдаётся "своим" фирмам - оно почемуто пропадает гдето, а физики которые брали деньгу у банков даже продолжают платитьте бешенные проценты - даже выведеная "Дельта" отчитывалась что физики платят, а вот с юриков им ничего не перепало - деньги исчесзли. так может раз платят физики, а юрики пропадают выдавать кредиты толька физикам и под не более 10% (и кстати не платежей меньше будет), а юрикам запретить выдавать кредиты(ведь они постоянно кидают банки!) всё правильно написал?
Сибарит 26,9305 ...Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Рост суточных сертификатов превысил поступления от казначейства (погашение облигаций)]
Судя по итоговой сводке, ожидаемые многими (но не всеми) сегодня на МБ 7,2 ярда (6,3+14% - вроде так, после уточнений) вчерашнего погашения в валюту не пришли. Банковская грн. пошла на суточные в НБУ (там сейчас 6%?), а юрики с физиками - реинвестировали на вторичке, откупая друг у друга и тающих нерезов? И что сейчас, "после Смолия", на вторичке овгз (цены, дисконты)? Или м.б. кто-то подскажет, где быстро посмотреть?
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 09 лип, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin написав:Сибарит 26,9305 ...Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Рост суточных сертификатов превысил поступления от казначейства (погашение облигаций)]
Судя по итоговой сводке, ожидаемые многими (но не всеми) сегодня на МБ 7,2 ярда (6,3+14% - вроде так, после уточнений) вчерашнего погашения в валюту не пришли. Банковская грн. пошла на суточные в НБУ (там сейчас 6%?), а юрики с физиками - реинвестировали на вторичке, откупая друг у друга и тающих нерезов? И что сейчас, "после Смолия", на вторичке овгз (цены, дисконты)? Или м.б. кто-то подскажет, где быстро посмотреть?
Вітаю, matroSkin Отакої, 2012 рік регистрації, а таке питаєшь...
Вже опублікували, що на наступному аукціоні доляри назад залучати бажають!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 09 лип, 2020 19:53, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.