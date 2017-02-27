Додано: Чет 09 лип, 2020 19:13

Shaman написав: uaprofi написав:

если банки выдавали (и вадают!) кредиты под 36%, 42%, 60% это что?



и да учётная ставка 6%, депозиты уже 10%



где кредиты под 12%? будут ?

говорят приват уже снизил на 0,1% - а когда будет кредит под 10? если банки выдавали (и вадают!) кредиты под 36%, 42%, 60% это что?и да учётная ставка 6%, депозиты уже 10%где кредиты под 12%? будут ?говорят приват уже снизил на 0,1% - а когда будет кредит под 10?



ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены. и еще там грейс-период.

Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож



кредиты для бизнеса были 15-22%.

а снижение кредитов произойдет, когда ваши стовпчики закончатся - пока ресурс у банков дорогой ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены. и еще там грейс-период.Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отожкредиты для бизнеса были 15-22%.а снижение кредитов произойдет, когда ваши стовпчики закончатся - пока ресурс у банков дорогой

были депозиты условно под 20% ставки по кредиткам условно 40% - разница в 2 разасейчас депозиты условно под 10% (минус налог будет 8%), а кредиты условно под теже 40 - разница в 4 раза!!!клиентов за лохов держат?и ещё банкам не возвращают в основном то что выдаётся "своим" фирмам - оно почемуто пропадает гдето,а физики которые брали деньгу у банков даже продолжают платитьте бешенные проценты - даже выведеная "Дельта" отчитывалась что физики платят, а вот с юриков им ничего не перепало - деньги исчесзли.так может раз платят физики, а юрики пропадают выдавать кредиты толька физикам и под не более 10% (и кстати не платежей меньше будет), а юрикам запретить выдавать кредиты(ведь они постоянно кидают банки!) всё правильно написал?