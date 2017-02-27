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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5881588258835884>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:37

  Starikan написав:Приват
Отримуйте 7% на залишок за карткою
Відсотки, нараховані на пенсійні виплати, не оподатковуються.
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/ ... naya-karta
Конечно, если вы перебросите на карту "посторонние" деньги - с %% по ним будет браться налог.

Недавно приват не умел различать "пенсионные" и "другие" средства, поэтому снимал налоги со всего. Чтобы обойти эту "особенность" нужно было оформить депозит "стандарт безналоговый" и заморозить деньги на весь срок депозита.
Проценты на средства на карте начислялись не деньгами, а бонусами "бонус плюс", соответственно воспользоваться ими не так-то просто.

Это всё в прошлом.

Единичный пример, который и сам недавно исправился, не стоит выдавать за "стандарт" в банковской системе.

А "стандарт" - пенсионные карты и счета ничем не отличаются от остальных, в плане начисления налогов (на бумаге - да, отличаются. А на практике - нет, кроме привата)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Так, згідний із інфляцією вони перестарались. Думаю самі розуміють. Але ж ніхто не міг спрогнозувати вірус та демпінг саудитів по нафті. Ви бачили ціни на нафту та газ?
Також зауважу, що Президент та Кабмін вимагають іпотеку під 10%. Не може бути облікова ставка 5-6%, іпотека під 10% і також інфляція 10%.
Я згідний із вами, що в теперішніх умовах коронакризи, інфляція в 10% штовхала би економіку вгору, вірніше не давала би падати так сильно. Але тоді потрібно буде піднімати облікову ставку. Так не буває щоб і те і те було високим.
А в загальному все про що ми говоримо - це тільки похідні. Основна проблема криється у відсутності верховенства права та відсутності судової реформи. Корупція та все інше - це тільки похідні.


Це далеко не перші похідні... Все глибше, але простіше. І суддя, і злочинець, і пересічний - особистості зі своєю сімейною історією виховання. І всі вони в нашій шкільній футбольній команді... Що ж нам робити з такою командою на чемпіонаті світу?
gen20
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 18:42

  Puente написав:НБУ девальвацію не повинен - але ж говорять про утримання інфляції . Але конкретний розмір її який повинен бути ? Якраз про це НБУ і "забув" - що не 5 % нам треба , а хоча б 10 , напевно - ні ?


прошу уточнить: для экономики нужны депозиты под 6% и инфляция хотябы под 10%? всё правильно понял?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:13

  Shaman написав:
  uaprofi написав:
если банки выдавали (и вадают!) кредиты под 36%, 42%, 60% это что?

и да учётная ставка 6%, депозиты уже 10%

где кредиты под 12%? будут ?
говорят приват уже снизил на 0,1% - а когда будет кредит под 10?


ставки 40% и выше - там же риски невозвратов заложены. и еще там грейс-период.
Вы готовы депозит положить под 25%, но каждый пятый депозит не вернут. или под 40%, но не вернут каждый второй? Отож

кредиты для бизнеса были 15-22%.
а снижение кредитов произойдет, когда ваши стовпчики закончатся - пока ресурс у банков дорогой :lol:


были депозиты условно под 20% ставки по кредиткам условно 40% - разница в 2 раза
сейчас депозиты условно под 10% (минус налог будет 8%), а кредиты условно под теже 40 - разница в 4 раза!!!
клиентов за лохов держат?

и ещё банкам не возвращают в основном то что выдаётся "своим" фирмам - оно почемуто пропадает гдето,
а физики которые брали деньгу у банков даже продолжают платитьте бешенные проценты - даже выведеная "Дельта" отчитывалась что физики платят, а вот с юриков им ничего не перепало - деньги исчесзли.
так может раз платят физики, а юрики пропадают выдавать кредиты толька физикам и под не более 10% (и кстати не платежей меньше будет), а юрикам запретить выдавать кредиты(ведь они постоянно кидают банки!) всё правильно написал?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:15

Сибарит
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...Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Рост суточных сертификатов превысил поступления от казначейства (погашение облигаций)]

Судя по итоговой сводке, ожидаемые многими (но не всеми) сегодня на МБ 7,2 ярда (6,3+14% - вроде так, после уточнений) вчерашнего погашения в валюту не пришли. Банковская грн. пошла на суточные в НБУ (там сейчас 6%?), а юрики с физиками - реинвестировали на вторичке, откупая друг у друга и тающих нерезов?
И что сейчас, "после Смолия", на вторичке овгз (цены, дисконты)? Или м.б. кто-то подскажет, где быстро посмотреть?
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 09 лип, 2020 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:19

  matroSkin написав:И что сейчас, "после Смолия", на вторичке (ставки, дисконты)? Или м.б. подскажете, где быстро посмотреть?

так в п24 можно смотреть в обзоре рынка
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
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Старожил, а не розуміє де дивитись?

  matroSkin написав:Сибарит
26,9305
...Пока сессия проходит спокойно, миллиардов от погашения облигаций на валютном рынке не видно. НБУ вчера на рынок не выходил. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Рост суточных сертификатов превысил поступления от казначейства (погашение облигаций)]

Судя по итоговой сводке, ожидаемые многими (но не всеми) сегодня на МБ 7,2 ярда (6,3+14% - вроде так, после уточнений) вчерашнего погашения в валюту не пришли. Банковская грн. пошла на суточные в НБУ (там сейчас 6%?), а юрики с физиками - реинвестировали на вторичке, откупая друг у друга и тающих нерезов?
И что сейчас, "после Смолия", на вторичке овгз (цены, дисконты)? Или м.б. кто-то подскажет, где быстро посмотреть?


Вітаю, matroSkin
Отакої, 2012 рік регистрації, а таке питаєшь...

Ось тут НБУ пишуть
https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
що лише 5 відсотків!

І ще трохи памʼять освіжу тим, що завтра
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2020-07-09
будуть доступні ринку 671 623 000,00 долярів, які повертають сьогодні за валютними ОВДП. Розміщували під номінальну ставку 6,5 відсотків в 2019 році.

PS
Підсуєтилися
https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx

Вже опублікували, що на наступному аукціоні доляри назад залучати бажають!

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 09 лип, 2020 19:53, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:48

Чем эта мойка лучше VAB/ФИК?

Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.

Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:

3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 19:55

uaprofi спасибо, увидел
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:07

Хто в курсах як міфін віддав вчора 7 265 427 757,75
грн
і сьогодні 671 623 000,00 USD
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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