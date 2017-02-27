Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 09 лип, 2020 20:14
Moneta написав:
Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.
Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:
3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.
Ты не на базаре, что бы лепить фейки о собственниках
Финансист хренов
https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders/380946
Где тут Маркарова и Гонтарева ?
Поэтому тебе и не нравится реформы НБУ, потому что твоё враньё о собственниках банков не проходит.
А врать ты хочешь
Востаннє редагувалось
pesikot
в Чет 09 лип, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:15
greenozon написав:
Хто в курсах як міфін віддав вчора 7 265 427 757,75
грн
і сьогодні 671 623 000,00 USD
Хай щастить! Вітаю, greenozon 2014 рік реєстрації... Сибарит в огляді писав! А дивитись можно тут https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб А пішли на нічні сертифікати 1.1.2 Депозитні сертифікати O/N Це по гривні. Куди піде і як валюта то загадка, а зміна балансу ОВДП по валюті відібʼється тут https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx тільки завтра! ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:21
pesikot написав: Moneta написав:
Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.
Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:
3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.
Ты не на базаре, что бы лепить фейки о собственниках
Финансист хренов
https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders/380946
Где тут Маркарова и Гонтарева ?
Поэтому тебе и не нравится реформы НБУ, потому что твоё враньё о собственниках банков не проходит.
А врать ты хочешь
так янукович\порошенко тоже ничего лично не крал на свое имя
это называется падать на дурака.
по факту имеем мойку самую настоящую которая нагло, в открытую, пасется на рефинансе НБУ и ничем не отличается от аферистов-2014, разворовавших рефинанс.
думаю, новый глава НБУ и новый совет при НБУ, когда вышвырнут всех ICUшников, эти мойки прикроют
Востаннє редагувалось
Moneta
в Чет 09 лип, 2020 20:26, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:24
имхо - если за них будут покупать гривну, то можем и минус 20 ... 30 копеек завтра увидеть
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса: https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:28
uaprofi написав:
имхо - если за них будут покупать гривну, то можем и минус 20 ... 30 копеек завтра увидеть
Хай щастить! Вітаю, uaprofi А у вівторок під аукціон назад відкупати? Тому і загадка... ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:30
26.90/27.00 @15.00
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:31
Вітаю, matroSkin Отакої, 2012 рік регистрації, а таке питаєшь...
Мої вітання.
ОЙ ВСЬО
ставку по добовим я по памяті написав. аж 18 днів, як змінилась з 6%. Не встигаєш за покращеннями (ось сьогодні з цікавістю дочитався, що мені банк за 1,5 міс. не 2, як я думав, а вже 3 рази ставку по поточному порізав)
Ось тут НБУ пишуть https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls що лише 5 відсотків!
Зрозуіміло. Мене більше за овдп розклади цікавили, бо Многозет пише гарно за портфель, а за ставки щось він з колегами закинув.
А взагалі, мене не те, не те фахово не цікавить
Я не банк і не інвестор в овдп, божеупасі. Мені більш: "Дє дєньгі, Зін"? З ким найгарніша наліво пішла...
PS Підсуєтилися https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx Вже опублікували, що на наступному аукціоні доляри назад залучати бажають!
Це типа: навіть не думайте литися завтра в грн! Ні шагу назад, бо вєлічайший гніватися ізволят?
Востаннє редагувалось
matroSkin
в Чет 09 лип, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
matroSkin
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:32
uaprofi написав:
имхо - если за них будут покупать гривну, то можем и минус 20 ... 30 копеек завтра увидеть
Не увидим.
Эти доллары на МБ встретит выплаченная вчера гривна
В серьезном бизнесе оборот денег несколько сложнее, чем у валютных воротил в кедах. Не стоит напрямую проецировать все движения денег в стране на МБ.
Сибарит
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Додано: Чет 09 лип, 2020 20:47
Moneta написав:
Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.
Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:
3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.
Вот на эти 2% я и живу (с)
Средства выданы под 6% годовых https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1
zРадио
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Додано: Чет 09 лип, 2020 21:19
zРадио написав: Moneta написав:
Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.
Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:
3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.
Вот на эти 2% я и живу (с)
Средства выданы под 6% годовых https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1 Хай щастить! Вітаю, zРадио Ви деінколи таку пургу несете! Дійсно 2 відсотки! А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам. І де Ви бачите тут гешефт??? Праця заради праці ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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