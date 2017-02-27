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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5882588358845885>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:14

  Moneta написав:Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.

Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:

3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.

Ты не на базаре, что бы лепить фейки о собственниках
Финансист хренов

https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders/380946
Где тут Маркарова и Гонтарева ?

Поэтому тебе и не нравится реформы НБУ, потому что твоё враньё о собственниках банков не проходит.
А врать ты хочешь
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 09 лип, 2020 20:16, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:15

Що, сьогодні день приколів?

  greenozon написав:Хто в курсах як міфін віддав вчора 7 265 427 757,75
грн
і сьогодні 671 623 000,00 USD



Вітаю, greenozon
2014 рік реєстрації...

Сибарит в огляді писав!
А дивитись можно тут
https://bank.gov.ua/ua/markets/fm-liquidity
2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

А пішли на нічні сертифікати
1.1.2 Депозитні сертифікати O/N

Це по гривні.

Куди піде і як валюта то загадка, а зміна балансу ОВДП по валюті відібʼється тут
https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx
тільки завтра!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:21

  pesikot написав:
  Moneta написав:Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.

Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:

3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.

Ты не на базаре, что бы лепить фейки о собственниках
Финансист хренов

https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders/380946
Где тут Маркарова и Гонтарева ?

Поэтому тебе и не нравится реформы НБУ, потому что твоё враньё о собственниках банков не проходит.
А врать ты хочешь

так янукович\порошенко тоже ничего лично не крал на свое имя
это называется падать на дурака.

по факту имеем мойку самую настоящую которая нагло, в открытую, пасется на рефинансе НБУ и ничем не отличается от аферистов-2014, разворовавших рефинанс.

думаю, новый глава НБУ и новый совет при НБУ, когда вышвырнут всех ICUшников, эти мойки прикроют :wink:
Востаннє редагувалось Moneta в Чет 09 лип, 2020 20:26, всього редагувалось 3 разів.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:24

  s0v7a написав:
Куди піде і як валюта то загадка, а зміна балансу ОВДП по валюті відібʼється тут
https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx
тільки завтра!
Хай щастить!


имхо - если за них будут покупать гривну, то можем и минус 20 ... 30 копеек завтра увидеть
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:28

  uaprofi написав:
  s0v7a написав:
Куди піде і як валюта то загадка, а зміна балансу ОВДП по валюті відібʼється тут
https://bank.gov.ua/files/T-bills_nom.xlsx
тільки завтра!
Хай щастить!


имхо - если за них будут покупать гривну, то можем и минус 20 ... 30 копеек завтра увидеть


Вітаю, uaprofi

А у вівторок під аукціон назад відкупати? Тому і загадка...

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:30

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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:31

Вітаю, matroSkin
Отакої, 2012 рік регистрації, а таке питаєшь...

Мої вітання.

ОЙ ВСЬО :oops:
ставку по добовим я по памяті написав. аж 18 днів, як змінилась з 6%. Не встигаєш за покращеннями (ось сьогодні з цікавістю дочитався, що мені банк за 1,5 міс. не 2, як я думав, а вже 3 рази ставку по поточному порізав)

Ось тут НБУ пишуть https://bank.gov.ua/files/PInterestRates_Facts.xls
що лише 5 відсотків!

Зрозуіміло. Мене більше за овдп розклади цікавили, бо Многозет пише гарно за портфель, а за ставки щось він з колегами закинув.
А взагалі, мене не те, не те фахово не цікавить :lol: Я не банк і не інвестор в овдп, божеупасі. Мені більш: "Дє дєньгі, Зін"? З ким найгарніша наліво пішла...

PS Підсуєтилися https://mof.gov.ua/storage/files/%D0%B0 ... D1%82.docx
Вже опублікували, що на наступному аукціоні доляри назад залучати бажають!
Це типа: навіть не думайте литися завтра в грн! Ні шагу назад, бо вєлічайший гніватися ізволят?
Востаннє редагувалось matroSkin в Чет 09 лип, 2020 21:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  uaprofi написав:имхо - если за них будут покупать гривну, то можем и минус 20 ... 30 копеек завтра увидеть

Не увидим.
Эти доллары на МБ встретит выплаченная вчера гривна :)

В серьезном бизнесе оборот денег несколько сложнее, чем у валютных воротил в кедах. Не стоит напрямую проецировать все движения денег в стране на МБ.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 20:47

  Moneta написав:Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.

Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:

3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.


Вот на эти 2% я и живу (с)

Средства выданы под 6% годовых
https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:19

Тільки підримка штанів

  zРадио написав:
  Moneta написав:Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.

Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:

3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.


Вот на эти 2% я и живу (с)

Средства выданы под 6% годовых
https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1


Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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