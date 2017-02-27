А підуть вони на поточну діяльніст і виплату зарплатні найманим працівникам.
І де Ви бачите тут гешефт???
Праця заради праці
ВО
Хай щастить!
ну это как сказать это с ляма 2% деньги на ЗП, а со 100 лямов это уже 2ляма чистого дохода ... и это если ребята не обладают какимто инсайдом
uaprofi
Такої, 100 млн. А Ви знаєте що під ці сто мільонів треба залог в цінних паперах для рефінансування представити! Так скажимо пасиви предʼявити!
І може хто з банкирів тут напише який відсоток з пасивів банку (гаразд, хай тільки з капіталу) йде на поточну діяльність + зарплатню найманому персоналу?
Я для себе завжди рахував 2 відсотки! Що більше, то і є гешефт. А так...
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.