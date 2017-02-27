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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5882588358845885

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:29

  s0v7a написав:
  zРадио написав:
  Moneta написав:Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.

Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:

3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.


Вот на эти 2% я и живу (с)

Средства выданы под 6% годовых
https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1


Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльніст і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!


ну это как сказать это с ляма 2% деньги на ЗП, а со 100 лямов это уже 2ляма чистого дохода ... и это если ребята не обладают какимто инсайдом
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:37

  s0v7a написав:Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!


И вам добрый вечер! Не могу, увы, ответить взаимностью :mrgreen: Не читаю вас просто... Но тут вы явно не на высоте!

Это не просто чушь то, что вы написали - это реабилитация коррупционных спекуляций!

Никакого людского труда, кроме договорняка, а уж тем более - опексов, к атбитражу не прилагается!

Скажу вам больше - сделки такого характера, еще и со связанными лицами, в странах с нормальным финансовым рынком, вообще являются предметом пристального изучения регуляторов!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:45

Ой-йой...

  uaprofi написав:
  s0v7a написав:
  zРадио написав:
Вот на эти 2% я и живу (с)

Средства выданы под 6% годовых
https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1


Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльніст і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!


ну это как сказать это с ляма 2% деньги на ЗП, а со 100 лямов это уже 2ляма чистого дохода ... и это если ребята не обладают какимто инсайдом


uaprofi

Такої, 100 млн. А Ви знаєте що під ці сто мільонів треба залог в цінних паперах для рефінансування представити! Так скажимо пасиви предʼявити!

І може хто з банкирів тут напише який відсоток з пасивів банку (гаразд, хай тільки з капіталу) йде на поточну діяльність + зарплатню найманому персоналу?

Я для себе завжди рахував 2 відсотки! Що більше, то і є гешефт. А так...

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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