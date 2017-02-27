Додано: Чет 09 лип, 2020 21:37

s0v7a написав: Вітаю, zРадио

Ви деінколи таку пургу несете!



Дійсно 2 відсотки!



А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам.



І де Ви бачите тут гешефт???



Праця заради праці



ВО



Хай щастить! Ви деінколи таку пургу несете!Дійсно 2 відсотки!А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам.І де Ви бачите тут гешефт???Праця заради праціВОХай щастить!

И вам добрый вечер! Не могу, увы, ответить взаимностьюНе читаю вас просто... Но тут вы явно не на высоте!Это не просто чушь то, что вы написали - это реабилитация коррупционных спекуляций!Никакого людского труда, кроме договорняка, а уж тем более - опексов, к атбитражу не прилагается!Скажу вам больше - сделки такого характера, еще и со связанными лицами, в странах с нормальным финансовым рынком, вообще являются предметом пристального изучения регуляторов!