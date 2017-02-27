А підуть вони на поточну діяльніст і виплату зарплатні найманим працівникам.
І де Ви бачите тут гешефт???
Праця заради праці
ВО
Хай щастить!
ну это как сказать это с ляма 2% деньги на ЗП, а со 100 лямов это уже 2ляма чистого дохода ... и это если ребята не обладают какимто инсайдом
uaprofi
Такої, 100 млн. А Ви знаєте що під ці сто мільонів треба залог в цінних паперах для рефінансування представити! Так скажимо гарантовані активи предʼявити!
І може хто з банкирів тут напише який відсоток з пасивів банку (гаразд, хай тільки з капіталу) йде на поточну діяльність + зарплатню найманому персоналу?
Я для себе завжди рахував 2 відсотки! Що більше, то і є гешефт. А так...
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 09 лип, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a написав:Вітаю, zРадио Ви деінколи таку пургу несете!
Дійсно 2 відсотки!
А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам.
І де Ви бачите тут гешефт???
Праця заради праці
ВО
Хай щастить!
И вам добрый вечер! Не могу, увы, ответить взаимностью Не читаю вас просто... Но тут вы явно не на высоте!
Это не просто чушь то, что вы написали - это реабилитация коррупционных спекуляций!
Никакого людского труда, кроме договорняка, а уж тем более - опексов, к атбитражу не прилагается!
Скажу вам больше - сделки такого характера, еще и со связанными лицами, в странах с нормальным финансовым рынком, вообще являются предметом пристального изучения регуляторов!
Спочатку набери пасивів, купи цінні папери, а тільки потім зможешь взяти рефінанс. Сьогодні не вчорашнє рефінансування!!!
Порахуй ка увесь арбітраж!
І все давай, до побачення. Вітаю Ви в недругах.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн. то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов и работы не початый край и поле не паханое
а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)
Прежде всего дизайн и инструментарий монетарной политики Национального банка должны быть пересмотрены в направлении усиления сбалансированности целей по поддержке ценовой стабильности и обеспечению экономического роста. Кроме этого, Нацбанк должен ввести целевое долгосрочное рефинансирование для поддержки приоритетных направлений банковского кредитования и расширить перечень активов, принимаемых в обеспечение по таким кредитам рефинансирования. И не лишним было бы ограничить объем размещения депозитных сертификатов путем проведения количественных или процентных тендеров.
Национальный банк должен рассмотреть возможность, с сохранением соответствия международным принципам и стандартам банковского надзора, смягчить чрезмерно консервативные критерии оценки кредитных рисков по активным операциям, вынуждающие банки закладывать в стоимость кредитов стоимость не только входных ресурсов, но и капитала, который «замораживается» вследствие жестких регуляторных требований. https://lenta.ua/s-popravkoy-na-koronakrizis-58759/
alex_2013 написав: Думал, что это фейк, но нет, правда. Там просто угарный трэш.
Нда,один ставку вниз гонит,а другие эмиссию пропагандируют,а нельзя нечто среднее,чтобы ставка 10% была,эмиссия небольшая,но и экономику денег не лишали,курс живой,дышащий,но реальный,пусть 26-30,но это лучше,чем крайности. Не думал,что может быть что-то хуже,чем рыги,ну разве что коммунисты,рашисты,извращенцы,инопланетяне,но,признаюсь, эти зелёные насекомые меня удивили.Их интеллект и таланты впечатляют.
Ну куди їм до пороха! «Обіймаю і жму руку»... І нашим і вашим і їхнім! Цього важко переплюнути!
когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн. то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов и работы не початый край и поле не паханое
а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)
Без попередньо виконаної, описаної Вами праці по залученню пасивів, і подальшої купівлі цінних паперів (кредитування держави або інших установ з першокласними бумагами, по яких відсоток ще меньший, ніж в тому випадку кредитування на яке ви звертали увагу), під заставу яких видадуть сьогодні рефінанс, дві останні угоди неможливі!!!
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.