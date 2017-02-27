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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5883588458855886>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:29

  s0v7a написав:
  zРадио написав:
  Moneta написав:Банки бывшего министра финансов Оксаны Маркаровой и группы ICU, в совладении которой официально выступала экс-председатель НБУ Валерия Гонтарева, стали регулярными заемщиками Нацбанка.

Банк Авангард не первый раз привлекает рефинансирование Нацбанка. Он делает это с завидным постоянством, и набрал уже 1,2 млрд грн:

3 июля — 200 млн грн;
19 июня — 150 млн грн;
12 июня — 20 млн грн;
22 мая — 525 млн грн;
15 мая — 305 млн грн.


Вот на эти 2% я и живу (с)

Средства выданы под 6% годовых
https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1


Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльніст і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!


ну это как сказать это с ляма 2% деньги на ЗП, а со 100 лямов это уже 2ляма чистого дохода ... и это если ребята не обладают какимто инсайдом
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:37

  s0v7a написав:Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!


И вам добрый вечер! Не могу, увы, ответить взаимностью :mrgreen: Не читаю вас просто... Но тут вы явно не на высоте!

Это не просто чушь то, что вы написали - это реабилитация коррупционных спекуляций!

Никакого людского труда, кроме договорняка, а уж тем более - опексов, к атбитражу не прилагается!

Скажу вам больше - сделки такого характера, еще и со связанными лицами, в странах с нормальным финансовым рынком, вообще являются предметом пристального изучения регуляторов!
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:45

Ой-йой...

  uaprofi написав:
  s0v7a написав:
  zРадио написав:
Вот на эти 2% я и живу (с)

Средства выданы под 6% годовых
https://thepage.ua/news/nbu-vydal-oshad ... nsirovanie

Средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным бумагам составили 7,5% и 8% соответственно
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/m ... a-2-mlrd-1


Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльніст і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!


ну это как сказать это с ляма 2% деньги на ЗП, а со 100 лямов это уже 2ляма чистого дохода ... и это если ребята не обладают какимто инсайдом


uaprofi

Такої, 100 млн. А Ви знаєте що під ці сто мільонів треба залог в цінних паперах для рефінансування представити! Так скажимо гарантовані активи предʼявити!

І може хто з банкирів тут напише який відсоток з пасивів банку (гаразд, хай тільки з капіталу) йде на поточну діяльність + зарплатню найманому персоналу?

Я для себе завжди рахував 2 відсотки! Що більше, то і є гешефт. А так...

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Чет 09 лип, 2020 22:18, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:50

Какой арбитраж???

  zРадио написав:
  s0v7a написав:Вітаю, zРадио
Ви деінколи таку пургу несете!

Дійсно 2 відсотки!

А підуть вони на поточну діяльність і виплату зарплатні найманим працівникам.

І де Ви бачите тут гешефт???

Праця заради праці :evil:

ВО

Хай щастить!


И вам добрый вечер! Не могу, увы, ответить взаимностью :mrgreen: Не читаю вас просто... Но тут вы явно не на высоте!

Это не просто чушь то, что вы написали - это реабилитация коррупционных спекуляций!

Никакого людского труда, кроме договорняка, а уж тем более - опексов, к атбитражу не прилагается!

Скажу вам больше - сделки такого характера, еще и со связанными лицами, в странах с нормальным финансовым рынком, вообще являются предметом пристального изучения регуляторов!


Спочатку набери пасивів, купи цінні папери, а тільки потім зможешь взяти рефінанс. Сьогодні не вчорашнє рефінансування!!!

Порахуй ка увесь арбітраж!

І все давай, до побачення. Вітаю Ви в недругах.

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:56

s0v7a

когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн.
то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов
и работы не початый край и поле не паханое

а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:56

Достаточно ли сделано Национальным банком? Мнение В.Фурмана

Прежде всего дизайн и инструментарий монетарной политики Национального банка должны быть пересмотрены в направлении усиления сбалансированности целей по поддержке ценовой стабильности и обеспечению экономического роста. Кроме этого, Нацбанк должен ввести целевое долгосрочное рефинансирование для поддержки приоритетных направлений банковского кредитования и расширить перечень активов, принимаемых в обеспечение по таким кредитам рефинансирования. И не лишним было бы ограничить объем размещения депозитных сертификатов путем проведения количественных или процентных тендеров.

Национальный банк должен рассмотреть возможность, с сохранением соответствия международным принципам и стандартам банковского надзора, смягчить чрезмерно консервативные критерии оценки кредитных рисков по активным операциям, вынуждающие банки закладывать в стоимость кредитов стоимость не только входных ресурсов, но и капитала, который «замораживается» вследствие жестких регуляторных требований.
https://lenta.ua/s-popravkoy-na-koronakrizis-58759/
fler
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 21:56

  goldfinger написав:
  alex_2013 написав:
Думал, что это фейк, но нет, правда.
Там просто угарный трэш.

Нда,один ставку вниз гонит,а другие эмиссию пропагандируют,а нельзя нечто среднее,чтобы ставка 10% была,эмиссия небольшая,но и экономику денег не лишали,курс живой,дышащий,но реальный,пусть 26-30,но это лучше,чем крайности.
Не думал,что может быть что-то хуже,чем рыги,ну разве что коммунисты,рашисты,извращенцы,инопланетяне,но,признаюсь, эти зелёные насекомые меня удивили.Их интеллект и таланты впечатляют.

Ну куди їм до пороха! «Обіймаю і жму руку»... І нашим і вашим і їхнім! Цього важко переплюнути!
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:03

кстати кто ещё не смотрел это видео - рекомендую
2 минуты 38 секунд - отличного настроения
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:04

Сьогодні не так

  uaprofi написав:s0v7a

когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн.
то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов
и работы не початый край и поле не паханое

а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)


Без попередньо виконаної, описаної Вами праці по залученню пасивів, і подальшої купівлі цінних паперів (кредитування держави або інших установ з першокласними бумагами, по яких відсоток ще меньший, ніж в тому випадку кредитування на яке ви звертали увагу), під заставу яких видадуть сьогодні рефінанс, дві останні угоди неможливі!!!

ВО

Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:25

  75stasstas75 написав:Долярчик
К сентябрю попустит жара, а курс бакса будет 30+, даже если кто то очень против

Особисто я тільки за...Бізнес і нічого особистого! Чи мені треба переживати за долярчика? Чи ще за когось?
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