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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5883588458855886

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 223
Прогнозую зростання курсу долара
69%
153
Прогнозую падіння курсу долара
4%
8
Ніяких змін не очікую
28%
62
Всього голосів : 223
Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:40

  freeze написав:
  Alex2007 написав:Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.


Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.

Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не нам;
Да только воз и ныне там.

Похоже лебедь тут Минфин, рак- Нацбанк, а щука - Зеленский, а повозка наша экономика, которая не едет :mrgreen: :mrgreen:
Как говорила Гонтарева в любом деле должен быть эквилибриум, а его нет.

А як казала Фаіна Ранєвская чому презервативи роблять білого кольору - бо білий колір полніт!
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 22:46

  s0v7a написав:
  uaprofi написав:s0v7a

когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн.
то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов
и работы не початый край и поле не паханое

а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)


Без попередньо виконаної, описаної Вами праці по залученню пасивів, і подальшої купівлі цінних паперів (кредитування держави або інших установ з першокласними бумагами, по яких відсоток ще меньший, ніж в тому випадку кредитування на яке ви звертали увагу), під заставу яких видадуть сьогодні рефінанс, дві останні угоди неможливі!!!

ВО

Хай щастить!


ОК...Значит государство оплачивает,этими 2%, работу наемных работников частных банков?
Если нет гешефта, зачем банкам гривневые ОВДП ,под 7.5 % годовых....

У Вас в банке есть свободных 100 милл.грн на них вы покупаете ОВДП.
Через неделю под залог ОВДП берете рефинанс,покупаете ОВДП и так далее....
По итогу через пару месяцев у вас портфель ОВДП 1 миллиард и рефинанс на 900 мил.грн.
Где в моем уравнении ошибка?
Где расходы в 2 % на каждые 100 мил.?я вижу только на первые 100..


Не обижайтесь,если кто чего не понял :D, не все здесь кандидаты экономических наук..... :D
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Повідомлення Додано: Чет 09 лип, 2020 23:12

  Moneta написав:
  Игорь написав:
  Moneta написав:Смолия кышнули в ВР.

Жду реквизиты


Признаю вашу порядочность :D

Зебрі треба повчитися такому відношенню до своїх слів!
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  #<1 ... 5883588458855886
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