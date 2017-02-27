Alex2007 написав:Превратили это у нас, по-моему, в чисто политическую возню и сплошные манипуляции вокруг.
Совершенно верно. В государстве структуры должны работать слаженно и на одну цель, когда все работают по принципу - Лебедь, рак и щука, то и получается басня.
Однажды Лебедь, Рак да Щука Везти с поклажей воз взялись И вместе трое все в него впряглись; Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу! Поклажа бы для них казалась и легка: Да Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав - судить не нам; Да только воз и ныне там.
Похоже лебедь тут Минфин, рак- Нацбанк, а щука - Зеленский, а повозка наша экономика, которая не едет Как говорила Гонтарева в любом деле должен быть эквилибриум, а его нет.
А як казала Фаіна Ранєвская чому презервативи роблять білого кольору - бо білий колір полніт!
когда 100 млн привлекаеться условно от 1000 вкладчиков (по 100 тыс) и выдаётся условно соответственно 10000 кредитов по 10 тыс грн. то там да - на ЗП можно заложить 2% расходов и работы не початый край и поле не паханое
а там как я понимаю может быть условно всего две сделки - на полчаса работы)
Без попередньо виконаної, описаної Вами праці по залученню пасивів, і подальшої купівлі цінних паперів (кредитування держави або інших установ з першокласними бумагами, по яких відсоток ще меньший, ніж в тому випадку кредитування на яке ви звертали увагу), під заставу яких видадуть сьогодні рефінанс, дві останні угоди неможливі!!!
ВО
Хай щастить!
ОК...Значит государство оплачивает,этими 2%, работу наемных работников частных банков? Если нет гешефта, зачем банкам гривневые ОВДП ,под 7.5 % годовых....
У Вас в банке есть свободных 100 милл.грн на них вы покупаете ОВДП. Через неделю под залог ОВДП берете рефинанс,покупаете ОВДП и так далее.... По итогу через пару месяцев у вас портфель ОВДП 1 миллиард и рефинанс на 900 мил.грн. Где в моем уравнении ошибка? Где расходы в 2 % на каждые 100 мил.?я вижу только на первые 100..
Не обижайтесь,если кто чего не понял , не все здесь кандидаты экономических наук.....