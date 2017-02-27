Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:27

В банках почувствовали постепенное увеличение спроса населения на наличный доллар, и стали его активнее собирать для торговли в кассах. Это еще не ажиотаж и не массовый спрос, но люди по чуть-чуть стали подкупать доллары. Потому валютчики и оживились - для них это шанс немного подзаработать после перерыва (долгое время на наличном рынке был полный штиль).



На украинском межбанке тихо второй день подряд. Объем торгов составил мизерные $105 млн, то есть рядом с вчерашним показателем ($106 млн).



Из числа валютных продавцов сегодня выделяли Укргазбанк, а из покупателей Ситибанк. Казначеи рассказали, что иностранцы стали активнее интересоваться долларом, но покупки проводят небольшими партиями - очень аккуратно. Чтобы самим не спровоцировать повышение цены доллара и самостоятельно не создать себе убытков (иначе придется дороже выводить капиталы из нашей страны).



Иностранцам есть что выводить: сегодня их портфель гривневых ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма) сократился сразу на 1,2 млрд грн (до 94,5 млрд грн). Что можно объяснить плановым вчерашним погашением бумаг Минфином - на 6,3 млрд грн. А также поэтапными продажами старых облигаций на вторичном рынке.



"Ощущается интерес нерезидентов к продаже украинских гособлигаций. Это подтверждается ростом цен (доходностей) на сделках: недавно их заключали под 9,5-10% годовых, потом - под 11%, а сегодня - вообще от 12% и выше. Видно, что иностранцы настроены избавляться от ОВГЗ, потому и делают рынку все более выгодные предложения", - прокомментировал ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.





Банки увидели в этом возможность заработать, и ищут деньги. Завтра Нацбанк будет собирать заявки на новые кредиты долгосрочного рефинансирования - 5-летние, и на них прогнозируют достаточно большой спрос. От 5 млрд грн до 10 млрд грн. При этом финансисты признают, что нацбанковские ресурсы будут брать не под возрождение кредитования бизнеса и населения. А под скупку ОВГЗ - у иностранцев на вторичном рынке и у Минфина на первичном.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.