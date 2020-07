Додано: П'ят 10 лип, 2020 00:23

Puente написав: rasmus написав:

Зе по ОВГЗ прибыль получил несколько миллионов при низком курсе доллара, теперь конечно можно и говорить, что пора вверх! ))))



У Вас є реєстр з точною інформацією ? Чи це так - поговорити ?



Он же сам заявил, что виноват - не подал декларацию по этому поводу.

Он же сам заявил, что виноват - не подал декларацию по этому поводу.
Готов и понести наказание!

